El Dolce Vita Bob, el corte de cabello que vuelve con todo este verano 2025

Si has visto las últimas tendencias de cortes de cabello, seguro debes haber coincidido con el Dolce Vita Bob. Se trata de un look que promete elegancia, estilo retro y frescura para los días más cálidos del año. Además, su inspiración viene desde la bellísima Italia.

Sí, el clásico glamour italiano cobra protagonismo en el verano 2025, de la mano de este corte bob. El Dolce Vita Bob combina una delicadeza y sofisticación que armonizan perfectamente y que auxilian en calor del verano, sin perder el estilo

Retro, pero chic, el Dolce Vita Bob se abre paso con éxito entre celebridades que ya comienzan a recurrir a él para lucir bien y al puro estilo de los años 50 y 60.

¿Cómo saber si es para ti?

¿Tienes el cabello liso y fino y quieres un corte con volumen? Entonces el Dolce Vita Bob es para ti. Eso sí, aunque no está negado a otras naturalezas, este corte se adapta mejor a quienes tienen el pelo rizado u ondulado.

El estilista Tom Smith dice que este corte, que abundó durante la última temporada de premiaciones, ofrece un toque clásico y de glamour, pero sin afectar a lo moderno y a la comodidad que se busca en días de calor.

Con rizos, volumen extra y raya al lado, el Dolce Vita Bob tiene un nuevo aire en pleno 2025. Smith confía en que el corte en cuestión tiene potencial, incluso, para prolongar su auge.