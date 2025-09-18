¿Christopher Briney está comprometido?

El actor de The Summer I Turned Pretty puede que se inspirara en la trama de la serie para dar un gran paso en su relación

El amor sin duda está en el aire este 2025, ya que varias parejas en el mundo del entretenimiento decidieron comprometerse y sorprender a sus fans. Desde Dua Lipa y Callum Turner hasta la icónica Taylor Swift y Travis Kelce.

Ahora todo parece indicar que Christopher Briney se suma a esta tendencia romántica, ya que, de acuerdo a lo reportado por DeuxMoi, el actor (supuestamente) le propuso matrimonio a su novia Isabel Machado.

Aunque sería una noticia extraordinaria después del gran final de temporada de TSITP, la realidad es que todo sigue en rumores y suposiciones, y como tal, la pareja no ha salido a confirmar o negar la noticia.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Christopher e Isabel?

Por sorpresivo que sea para algunas personas, la relación de Chris e Isabel tiene años. Ya que se conocieron mientras estudiaban en la Universidad Pace. Donde todo comenzó como una amistad e incluso fueron roomies, pero con el tiempo se fue desarrollando algo más profundo y para julio del 2021 comenzaron a salir como pareja.

Sea verdad o solo un rumor más, sin duda sería increíble ver a la pareja darse el “sí acepto” en el altar acompañados de amigos y familia, entre los cuales nos encantaría ver a Lola Tung y a Gavin Casalegno junto al resto del cast de The Summer I Turned Pretty.