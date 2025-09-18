Suscríbete
Entretenimiento

¿Christopher Briney está comprometido?

September 18, 2025 • 
María Dávalos
Christopher-Briney-Isabel-Machado.jpg

¿Los actores Christopher Briney e Isabel Machado están comprometidos?

Getty Images

El actor de The Summer I Turned Pretty puede que se inspirara en la trama de la serie para dar un gran paso en su relación

El amor sin duda está en el aire este 2025, ya que varias parejas en el mundo del entretenimiento decidieron comprometerse y sorprender a sus fans. Desde Dua Lipa y Callum Turner hasta la icónica Taylor Swift y Travis Kelce.

Ahora todo parece indicar que Christopher Briney se suma a esta tendencia romántica, ya que, de acuerdo a lo reportado por DeuxMoi, el actor (supuestamente) le propuso matrimonio a su novia Isabel Machado.

Aunque sería una noticia extraordinaria después del gran final de temporada de TSITP, la realidad es que todo sigue en rumores y suposiciones, y como tal, la pareja no ha salido a confirmar o negar la noticia.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Christopher e Isabel?

Por sorpresivo que sea para algunas personas, la relación de Chris e Isabel tiene años. Ya que se conocieron mientras estudiaban en la Universidad Pace. Donde todo comenzó como una amistad e incluso fueron roomies, pero con el tiempo se fue desarrollando algo más profundo y para julio del 2021 comenzaron a salir como pareja.

Sea verdad o solo un rumor más, sin duda sería increíble ver a la pareja darse el “sí acepto” en el altar acompañados de amigos y familia, entre los cuales nos encantaría ver a Lola Tung y a Gavin Casalegno junto al resto del cast de The Summer I Turned Pretty.

Isabel Machado Christopher Briney Christopher Briney novia novia de Christopher Briney Christopher Briney Isabel Machado Christopher Briney e Isabel Machado comprometidos
María Dávalos
María Dávalos
Te sugerimos
Ariana-Grande-Tour.png
Entretenimiento
Ariana Grande rompe el silencio sobre su tour y aclara si vendrá a México
September 16, 2025
 · 
María Dávalos
TSITP-Peli.png
Entretenimiento
The Summer I Turned Pretty tendrá una película y esto es lo que necesitas saber al respecto
September 17, 2025
 · 
María Dávalos
Henry-Cavill.jpg
Entretenimiento
Henry Cavill sufre aparatoso accidente y detienen grabaciones de Highlander
September 11, 2025
 · 
María Dávalos
emmys-2025.jpeg
Entretenimiento
4 series ganadoras del Emmy 2025 que tienes que ver YA
September 15, 2025
 · 
María Dávalos