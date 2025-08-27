Suscríbete
Tendencias de pelo que dominarán el otoño 2025

Descubre las tendencias de pelo que marcarán el otoño 2025 y te harán ver espectacular al instante

August 26, 2025 • 
María Dávalos
6 tendencias de pelo para lucir espectacular este otoño 2025

El otoño 2025 no solo es el inicio de la mejor temporada de festividades, también es el momento ideal para tener un cambio de look que te haga sentir imparable. Y qué mejor manera de empezar que con el pelo; desde cortes a tintes, esta temporada trae consigo tendencias que son favorecedoras, fáciles de llevar y capaces de transformar cualquier look.

6 tendencias de pelo para lucir espectacular este otoño 2025

Fleco de cortina:

El fleco de cortina llegó para quedarse este 2025 y es gracias a su gran versatilidad. Ya que tiene la capacidad de favorecer diferentes tipos de rostro y se adapta a distintos largos de pelo. Es ideal para quienes quieren un cambio sin recurrir a algo tan radical, ya que suaviza las facciones y rejuvenece.

Tinte café espresso:

El café espresso no solo es una de las bebidas favoritas para despertar, también será uno de los colores estrella del otoño. Sin duda es un tono lleno de carácter y capaz de hacernos ver muy sofisticadas. Lo mejor de todo es que es fácil de mantener en comparación con otros tonos más claros.

Curly Shag:

El corte shag en rizos combina lo mejor de dar textura natural a tu pelo y un buen corte en capas. El resultado es un look moderno, lleno de movimiento y personalidad. Es la opción perfecta para chicas con pelo rizado que buscan un corte práctico y rejuvenecedor.

Rubio champán:

El rubio champaña llega como una alternativa elegante a los rubios tradicionales. Su mezcla de matices cálidos y fríos lo convierte en un color versátil que ilumina el rostro sin darnos un resultado muy exagerado o dramático.

Corte bob:

El corte bob no solo es atemporal, también es muy práctico y capaz de estilizar cualquier tipo de pelo. Ya sea en su versión clásica, asimétrica o con textura, este corte logra estilizar el cuello y resaltar tus rasgos.

Rojo cobrizo:

El rojo cobrizo es la opción perfecta para quienes buscan un cambio atrevido, ya que, al ser un tono cálido, ilumina la piel y aporta un toque de sensualidad que pocos tintes pueden darte.

El otoño 2025 estará marcado por cortes y tonos que mezclan naturalidad y modernidad sin sacrificar la elegancia. Desde los rizos shaggy y el bob minimalista hasta tonos muy favorecedores como el café espresso o el rojo cobrizo, esta temporada tiene un abanico de opciones para todos los estilos.

