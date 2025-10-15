Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Dónde verlo, a qué hora y quienes van a estar en el desfile más sexy del año

📍 Cuándo y dónde ver este gran espectáculo

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre desde los Steiner Studios en Brooklyn, Nueva York.

- YouTube de Victoria’s Secret

- TikTok (@victoriassecret)

- Instagram (@victoriassecret)

- Prime Video (recomendado para una experiencia completa).



👠 Modelos que iluminarán la pasarela

Este año el desfile combina caras icónicas del pasado con talentos emergentes para reflejar una visión más inclusiva del glamour. Están confirmadas:



Veteranas legendarias: Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Lily Aldridge, Joan Smalls, Ashley Graham, Gigi Hadid, entre otras.

Angel Reese , primera atleta profesional en desfilar como Angel. Barbie Ferreira , Yumi Nu , Alex Consani , Anok Yai , Iris Law , Precious Lee y más.



🎤 Música y espectáculo: mujeres al frente

La pasarela no será solo de moda: habrá actuaciones en vivo 100 % femeninas que prometen elevar el mood:



Missy Elliott

Karol G

Madison Beer

TWICE (grupo de K-pop)



🔥 Por qué esta edición será inolvidable