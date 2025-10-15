Suscríbete
Entretenimiento

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Dónde verlo, a qué hora y quienes van a estar en el desfile más sexy del año

El desfile más icónico de lencería vuelve más ambicioso que nunca. Modelos legendarias en pasarela, nuevas caras, música en vivo… Y un streaming global que promete emoción, estilo y sorpresas. ¿Te lo vas a perder?

October 15, 2025 • 
Leilani Aviles
Victoria's Secret Fashion Show 2024

NEW YORK, NEW YORK - Gigi Hadid

Mike Coppola/Getty Images for Victoria’s Secret

📍 Cuándo y dónde ver este gran espectáculo

  • El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre desde los Steiner Studios en Brooklyn, Nueva York.
  • En México, la transmisión inicia a las 4:30 pm (hora del centro) con la alfombra rosa (“Pink Carpet”)
  • El desfile principal comenzará a las 5:00 pm.
  • Podrás verlo gratis y en vivo por los canales oficiales de Victoria’s Secret:
    - YouTube de Victoria’s Secret
    - TikTok (@victoriassecret)
    - Instagram (@victoriassecret)
    - Prime Video (recomendado para una experiencia completa).

👠 Modelos que iluminarán la pasarela

Este año el desfile combina caras icónicas del pasado con talentos emergentes para reflejar una visión más inclusiva del glamour. Están confirmadas:

  • Veteranas legendarias: Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Lily Aldridge, Joan Smalls, Ashley Graham, Gigi Hadid, entre otras.
  • Nuevos rostros que prometen romper esquemas:
    • Angel Reese, primera atleta profesional en desfilar como Angel.
    • Barbie Ferreira, Yumi Nu, Alex Consani, Anok Yai, Iris Law, Precious Lee y más.

🎤 Música y espectáculo: mujeres al frente
La pasarela no será solo de moda: habrá actuaciones en vivo 100 % femeninas que prometen elevar el mood:

  • Missy Elliott
  • Karol G
  • Madison Beer
  • TWICE (grupo de K-pop)

🔥 Por qué esta edición será inolvidable

  • No es solo un desfile: será una experiencia inmersiva, con streaming interactivo, compra en tiempo real de las piezas que veas desfilar y contenido exclusivo del backstage. Harper’s BAZAAR+2InStyle+2
  • Después de un hiato importante, VS se reintrodujo en 2024 con una versión más inclusiva y esta edición eleva el retorno con apuestas más audaces.
  • Espera momentos que romperán expectativas: combinaciones de moda, performance y producción digital que podrían redefinir lo que entendemos por desfile.
Leilani Aviles
