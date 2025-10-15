Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Dónde verlo, a qué hora y quienes van a estar en el desfile más sexy del año
El desfile más icónico de lencería vuelve más ambicioso que nunca. Modelos legendarias en pasarela, nuevas caras, música en vivo… Y un streaming global que promete emoción, estilo y sorpresas. ¿Te lo vas a perder?
📍 Cuándo y dónde ver este gran espectáculo
- El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre desde los Steiner Studios en Brooklyn, Nueva York.
- En México, la transmisión inicia a las 4:30 pm (hora del centro) con la alfombra rosa (“Pink Carpet”)
- El desfile principal comenzará a las 5:00 pm.
- Podrás verlo gratis y en vivo por los canales oficiales de Victoria’s Secret:
- YouTube de Victoria’s Secret
- TikTok (@victoriassecret)
- Instagram (@victoriassecret)
- Prime Video (recomendado para una experiencia completa).
👠 Modelos que iluminarán la pasarela
Este año el desfile combina caras icónicas del pasado con talentos emergentes para reflejar una visión más inclusiva del glamour. Están confirmadas:
- Veteranas legendarias: Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Lily Aldridge, Joan Smalls, Ashley Graham, Gigi Hadid, entre otras.
- Nuevos rostros que prometen romper esquemas:
- Angel Reese, primera atleta profesional en desfilar como Angel.
- Barbie Ferreira, Yumi Nu, Alex Consani, Anok Yai, Iris Law, Precious Lee y más.
🎤 Música y espectáculo: mujeres al frente
La pasarela no será solo de moda: habrá actuaciones en vivo 100 % femeninas que prometen elevar el mood:
- Missy Elliott
- Karol G
- Madison Beer
- TWICE (grupo de K-pop)
🔥 Por qué esta edición será inolvidable
- No es solo un desfile: será una experiencia inmersiva, con streaming interactivo, compra en tiempo real de las piezas que veas desfilar y contenido exclusivo del backstage. Harper’s BAZAAR+2InStyle+2
- Después de un hiato importante, VS se reintrodujo en 2024 con una versión más inclusiva y esta edición eleva el retorno con apuestas más audaces.
- Espera momentos que romperán expectativas: combinaciones de moda, performance y producción digital que podrían redefinir lo que entendemos por desfile.