Feria Yucatán Xmatkuil 2025: un éxito rotundo que trascendió fronteras

La Feria Internacional Yucatán Xmatkuil 2025 finalizó una edición más, superando todas las expectativas en cuanto a asistencia, con más de 3 millones de visitantes, quienes disfrutaron de una amplia variedad de atracciones, desde pabellones artesanales, zonas gastronómicas, áreas ganaderas, espacios de emprendimiento, shows y espectáculos, juegos mecánicos hasta exhibiciones culturales para todas las edades.

Durante 24 días de fiesta los yucatecos disfrutaron de las presentaciones de Air Supply, Molotov, Gloria Trevi, Wisin, A.B. Quintanilla & Kumbia All Starz y Proyecto Uno, Ana Barbara, entre otros. Los pequeños también disfrutaron de la presentación de Lara Campos.

En el Palenque, el público cantó y se emocionó con las presentaciones de Emmanuel, Mijares, Turbulence y Burrita Burrón, Pandita y Flans, ofreciendo noches de convivencia y risas que todos los asistentes disfrutaron al máximo.

A lo largo de su edición número 50, la Feria Yucatán Xmatkuil 2025 mantuvo un ambiente familiar en cada rincón, reafirmando su compromiso de seguir siendo un espacio accesible, diverso y representativo del talento artístico y cultural que distingue a Yucatán.