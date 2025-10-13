Bye, frizz. Hello, glow: Así vivimos el lanzamiento de AirVive de Remington

Remington celebró el lanzamiento de su nueva colección AirVive con un evento que reunió a amantes del beauty tech, amigos de la marca y estilistas en una experiencia que demostró por completo el poder del aire y de los microacondicionadores.

Un espacio estaba dividido en cinco estaciones, diseñadas para que los asistentes vivieran el universo Remington con todos los sentidos. Había zonas para probar las herramientas, spots perfectos para las photo opportunities (porque obvio, nadie podía irse sin su momento hair goals) y, como gran cierre, una master class con los reconocidos hair artists Sebastián Burgos y Cristhian Hernández, quienes mostraron en vivo cómo esta nueva generación de herramientas transforma la manera en que estilizamos el pelo.

El poder del aire

Durante la master class, los expertos compartieron sus mejores tips para lograr peinados duraderos y libres de frizz. Explicaron cómo la nueva tecnología de Aire Frizz-Styling combina aire iónico con microacondicionadores que actúan como un escudo invisible contra la humedad. El resultado: un cabello más suave, brillante y manejable, sin importar si prefieres un liso elegante, ondas naturales o un look más relajado. “Estas tecnologías crean una pantalla protectora que aísla el cabello de los factores del medio ambiente, ayudando a mantener el estilo intacto durante todo el día”, explicó Hernández.

Una colección que lo cambia todo

La línea AirVive está compuesta por cuatro herramientas diseñadas para cuidar, proteger y estilizar al mismo tiempo. Cada una trabaja con aire iónico y microacondicionadores que sellan la cutícula capilar, reducen el frizz y aportan brillo desde la raíz hasta las puntas.

La Secadora Digital AirVive redefine el secado: su sensor inteligente evita el calor extremo y su sistema de aire iónico combate la estática para un acabado más suave. La Alaciadora AirVive cuenta con 10 veces más recubrimiento cerámico y microacondicionadores activados por calor, logrando un liso impecable en una sola pasada. El Estilizador de Aire 2 en 1 permite pasar de húmedo a seco sin perder la hidratación natural del pelo, mientras que la Rizadora AirVive enfría y fija cada onda con aire iónico para rizos suaves y definidos que duran todo el día.

Más que herramientas, estas piezas fueron creadas para convertir cualquier rutina de peinado en una experiencia sensorial: ligera, práctica y con resultados profesionales.

Una nueva era del estilizado

El ambiente del evento fue de celebración total, risas, selfies, demostraciones y mucha inspiración. Entre brushes, ondas perfectas y pelo brillante, quedó claro que Remington no solo presentó una colección, sino una nueva forma de entender el estilizado.

Con AirVive, la marca reimagina lo que significa cuidar y transformar el pelo, fusionando tecnología, belleza y diseño en una experiencia que invita a liberar todas tus versiones (sin frizz, obvio).