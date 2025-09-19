Yolanda Hadid se siente desesperanzada con la condición de Bella Hadid

Bella Hadid fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme en 2013 y cambió su vida para siempre

Hay una enfermedad que ha afectado a muchas personas en el mundo del entretenimiento, entre las cuales destacan celebridades como Justin Bieber, Justin Timberlake, Avril Lavigne, entre otros. Pero entre los nombres que más resuenan está el de la modelo y activista Bella Hadid.

Quien desde el 2013 ha compartido lo difícil que ha sido para ella vivir con este padecimiento, el cual la ha llevado a ser hospitalizada de emergencia en múltiples ocasiones. Siendo la más reciente el 17 de septiembre del 2025.

La noticia se dio a conocer a través de una serie de fotografías que compartió Bella en Instagram, donde la podemos ver llorando y en cama rodeada de aparatos médicos. Aunque es algo que la ha acompañado por años, la madre de la modelo no pudo evitar compartir lo desolada que se siente con la situación.

“Como entenderás, viendo mi bella lucha en silencio, ha cortado el núcleo más profundo de la desesperanza dentro de mí. La discapacidad invisible de la enfermedad neurológica crónica de Lyme es difícil de explicar o entender para cualquiera.”

Posteriormente, agregó palabras de aliento para Bella, quien en otra serie de imágenes ahora compartidas por Yolanda, se ve bastante agotada por la enfermedad:

“Eres implacable y valiente. Se supone que ningún niño debe sufrir en su cuerpo una enfermedad crónica incurable. Admiro su valentía y su voluntad de seguir luchando por la salud a pesar de los protocolos fallidos y los innumerables contratiempos a los que se ha enfrentado. Simplemente no hay palabras lo suficientemente grandes para la oscuridad, el dolor y el infierno desconocido que has vivido desde tu diagnóstico en 2013. Realmente, no viviste; aprendiste a existir dentro de la cárcel de tu propio cerebro paralizado.”

Aunque Bella no dio más información al respecto, lo más probable es que se mantenga alejada de los reflectores un tiempo mientras pasa este difícil momento.