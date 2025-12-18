Entrevista: Ariana Greenblat

ARIANA GREEBLAT ON MAIN
Cuando llego a los San Vicente Bungalows en West Hollywood, Ariana Greenblatt ya me está esperando. No sé por qué llego tarde. He estado preparándome obsesivamente para esta entrevista. Es la primera portada de Cosmopolitan para ambos: yo como escritor, ella como la estrella. He entrevistado a docenas de celebridades (incluida la misma Ariana) para mi podcast Therapuss, y ella, a los 18 años, ya ha actuado en lo que parecen ser innumerables éxitos de taquilla. Aun así, esto se siente diferente de alguna manera —más profundo, más permanente. Así que sí, estoy perdiendo un poco el control.
Ariana, claramente, no lo está. No menciona mi tardanza ni el hecho de que acaba de bajarse de un vuelo de 13 horas después de terminar su nueva película, Now You See Me: Now You Don’t, que se estrena el 14 de noviembre. En cambio, me da un abrazo mientras guarda su teléfono, lista para concentrarse. Es el tipo de enfoque que le ha valido papeles en películas codiciadas como Barbie (2023), por la que obtuvo una nominación al Critics Choice Award como Mejor Actriz Joven, y en franquicias de superhéroes (interpretó una versión joven del personaje de Zoe Saldaña en Avengers: Infinity War de 2018). Eso además de su trabajo temprano en Disney Channel y actuaciones en películas como Borderlands, In the Heights, Love and Monsters y 65. Sé que no debería sorprenderme. Conocí a Ariana por primera vez en los People’s Choice Awards 2024. Llevaba un suéter trágico que no me quedaba bien, combinado con un cinturón, pantalones y mocasines igualmente lamentables, y ella llevaba un impresionante vestido de Balmain. La vi saludando y, después de unos segundos de mirar alrededor confundido, me di cuenta de que me estaba haciendo señas a mí. Desde entonces, hemos intercambiado incontables memes, notas de voz y mensajes de Instagram, convirtiéndonos en una versión muy digital de amigos cercanos.
Tal vez de ahí vienen mis nervios —de llevar nuestra amistad virtual a este entorno en la vida real, colaborando en una historia para una revista impresa de 60 años. Aun así, poder documentar este momento en su vida se siente como un honor y también como un espejo. Reflejado no solo hacia mí, sino hacia toda una generación que ha estado tropezando con lo que significa crecer y vivir en línea. Deslizamos sin parar, buscando validación en los “me gusta” y las
respuestas, y sentimos el pinchazo del silencio cuando una publicación no tiene éxito. Cada actualización se siente como una confesión y una actuación, una forma de ser visto y de ocultarse al mismo tiempo. Solo podemos adivinar lo que todo esto significará para el resto de nuestras vidas, pero al menos todos —tú, yo, Ariana— estamos en esto juntos.
Quiero empezar con la amistad. Como actriz que trabaja constantemente, ¿cómo haces amigos?
Curiosamente, mi lugar cómodo y feliz es en el set, donde puedo hacer amigos en un día.
¿Entonces te uniste mucho con tus compañeros de Now You See Me: Now You Don’t?
Todo el elenco son mis personas favoritas en el mundo, especialmente Justice Smith y Dominic Sessa. Dominic y yo éramos vecinos puerta con puerta cuando filmábamos en Budapest. Usualmente él terminaba más tarde que yo, así que yo le preparaba mac & cheese y se lo dejaba en su casa. Por alguna razón, siempre me aseguraba de que estuviera comiendo. Justice es como un hermano mayor para mí. Hubo muchas veces en las que decía: “No sé qué significa esta escena”, y él realmente se sentaba conmigo y la analizaba. Jesse (Eisenberg) siempre ha sido uno de mis actores favoritos, y no podría ser más dulce. Dave Franco fue verdaderamente otro de mis mentores.
¿Tener a toda esta gente nueva en tu vida hace que sea más difícil mantenerte al día con tus viejos amigos?
Tuve un FOMO enorme mientras filmaba Now You See Me: Now You Don’t, porque estaba tan lejos de mis amigos en casa, en L.A.. Simplemente los bombardeaba con: “¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué fue divertido y no pude hacer?” Por suerte, me permitían recibir visitas en el set. Mi mejor amiga Heaven vino a Budapest a visitarme y lloré desconsoladamente en sus brazos.
¿Fue una visita sorpresa?
Estaba en mi cama viendo YouTube sola, sintiéndome triste. ¡Y entonces ella entró a mi habitación!
Eso es muy especial. Quiero preguntarte: ¿qué recuerdas de tu vida antes de las redes sociales?
Extraño los pocos años en los que no tenía redes sociales.1 Al crecer, se sentía natural querer tener todas las aplicaciones y estar al tanto de cada tendencia. Cuando estaba en Disney Channel,2 de hecho, me decían: “Necesitas redes sociales”, y mi papá no me dejaba.
¿Entonces Disney fue la razón por la que tuviste redes sociales?
Técnicamente tuve redes sociales cuando tenía 7 años, pero no hablaba con la aplicación. No la controlaba ni la veía hasta que quise que me percibieran como alguien cool, probablemente cuando tenía 13. Pero eventualmente llegué a un punto en el que pensé: No sé si esto realmente me está beneficiando. Eliminé TikTok de mi teléfono hace una semana después de tener que desintoxicarme poco a poco.
Las redes sociales son una droga.
Es totalmente una droga. Eliminé TikTok por su algoritmo y porque nunca he tenido una relación saludable con saber cuándo apagarlo. Veré una cosa sobre mí, haré clic en el comentario azul3, y de repente estoy desplazándome por un feed de publicaciones que son todas negativas.
Pasaré de tener un gran día a ver cinco videos y sentirme verdaderamente enferma del estómago—el resto del día queda arruinado. Es una locura cómo un solo desplazamiento puede cambiar completamente mi estado de ánimo e incluso el estado físico de mi cuerpo.
¿Cómo lo sobrellevas?
Hablo con mi hermano, Gavin. Nadie habla de él, y él realmente lo resume diciendo: “Esto no es real”. Al principio desactivé mi cuenta principal4 y solo tenía mi cuenta privada para ver lo que mis amigos publicaban. Pero empezaron a colarse videos sobre mí ahí también.
¿Cuál es, para ti, la diferencia entre TikTok e Instagram? Eliminaste una, pero aún tienes la otra.
Con TikTok, los comentarios negativos suben hasta arriba, pero en Instagram tengo que esforzarme mucho más para encontrar cosas negativas. Me encanta publicar en Instagram Stories. Creativamente, me gusta crear cosas así. Tengo tanto contenido de Now You See Me: Now You Don’t que todos se van a hartar de él. Voy a estar publicando sin control.
¿Cómo ha influido todo esto en tu carrera?
Me descubrí preocupándome demasiado por cómo me veo, porque las redes sociales toman escenas en las que he actuado y las editan. Eso es lo último que necesitas en la actuación: todas las opiniones adicionales. Hay un término negativo en internet para absolutamente todo. “Instagram Face”5 es el último que he visto.
¿Tienes muchos compañeros cercanos que puedan identificarse contigo?
La mayoría de mis amigos no están conectados con esta industria. Solo tengo una que es cercana a mi edad, y es el alma más amable que existe.6 Siempre me dice: “Ese es el trabajo”. Ella como que me lo deja muy claro. Pero yo pienso demasiado, así que fácilmente puedo ver algo y dejar que se apodere de mi cuerpo.
¿A qué edad te diste cuenta de que actuar era una elección y que tenías libre albedrío sobre tu
carrera?
Hace dos años. Solía simplemente emocionarme y nunca lo veía como un trabajo. Quiero decir, hay momentos en el set, como en una filmación nocturna en la que terminamos a las 7 a.m., y mi cuerpo me dice que podría morir. Pero también lo amo. Y cuando las marcas empezaron a notar mi existencia.7 Fue como: Wow. Ahora tengo la responsabilidad de mantener esto. Hay toda una estrategia detrás de ello.
Bueno, eres la embajadora más joven de L’Oréal en la historia.
Tuve una reunión con ellos justo cuando Barbie salió. Fue como: Oh, dios mío, puedo hablar sobre belleza, maquillaje y cómo esta generación se siente al respecto. Me ayudó a darme cuenta de que tengo una gran responsabilidad de ser el modelo a seguir correcto para este grupo demográfico. No se trata solo de hacer una publicación en Instagram. Importa. Estos comerciales importan. Son lo que crecí viendo. Son a lo que he estado expuesta toda mi vida.
Es interesante cuando sientes que personas más jóvenes te admiran y tú ni siquiera sabes realmente quién eres. Tengo 25 años y no tengo idea de quién soy.
Siento que probablemente hasta que esté en mis veintes, no voy a saber completamente quién soy. Acabo de ver entrevistas mías de hace solo cinco meses y pensé: Wow, ahora soy una persona completamente diferente. Y en esa entrevista estaba tan segura de que eso era quien yo era. Ahora cada video que publico se convierte en un archivo que otras personas pueden usar para reforzar otra idea del tipo de persona que soy.
¿Hay personas a las que admires por la forma en que manejan todo esto?
Mi mamá o, en secreto, Zendaya. Zendaya es simplemente totalmente libre de problemas y asombrosa. Miro a Zendaya y pienso: Tú sí que tienes tu vida en orden. Pero siento que cada vez que estoy en cualquier situación sin mi mamá, siempre me pregunto: ¿Qué haría ella? Y lo que sea que pienso que ella haría termina siendo lo correcto. Siempre es una buena pequeña brújula moral tener eso.
¿Y qué hay de Billie Eilish? ¿Te ha dado algún buen consejo? Sé que son cercanas desde que trabajaron en Barbie.
No necesariamente me dio consejos, pero creo que solo verla vivir su vida… cómo ella… Las personas a su alrededor le dan tanta alegría. Ella definitivamente, a través de todo, ha encontrado su burbuja. Ha aprendido a diferenciar lo que realmente le importa y simplemente deja ir todo lo demás. Y es inspiradora porque, después de todos los años que ha estado en el ojo público, y a pesar de todo lo que eso conlleva, sigue siendo una persona tan luminosa.
¿Cuándo aprendiste lo que es el miedo?
Siempre he sido consciente de él. Pero cuando estoy en entornos con otros adolescentes, inmediatamente entro en modo de lucha o huida. Fui a un par de fiestas en casas, y todas apestaron. Tenía la paranoia constante de que hubiera teléfonos grabando y de verme tonta. Me paralizaba el miedo. Y también solo el saber cómo otros adolescentes se tratan entre sí. Estaba en un grupo y me mostraban sus teléfonos, cómo habían hecho una cuenta de Instagram sobre una persona…
No puedes evitar pensar: ¿Qué te detendría de hacer eso conmigo?
Exactamente. Nunca quise estar cerca de nada que pudiera verse mal, porque no soy del tipo de persona que se involucra en esas cosas, en general. Mi cerebro va: Ok, podría estar cerca de una botella de alcohol, y podrían photoshopear la botella de alcohol en mi mano. Y luego eso se sube a internet, y entonces decepciono a las chicas jóvenes. Así que nunca tuve la libertad de disfrutar ese tipo de fiestas. Fui, porque quería ver de qué se trataban. Pero, en el fondo de mi mente, siempre estaba observando dónde estaban los teléfonos.
¿Y en la escuela?
Bueno, me grababan en la escuela.
Lo siento.
La paranoia de ver las cosas después… ni siquiera eras consciente de que te estaban escuchando o mirando. Eso fue lo que realmente me asustó. En respuesta, he intentado estar seis pasos adelante, lo cual termina arruinando cualquier vibra en la que esté. Eso también es por lo que odio las redes sociales. Es como… no quiero ver lo que posiblemente podría publicarse ahí.
¿Cuándo entendiste este concepto de ser percibida?
No fue hasta que tenía 14 años.
¿Recuerdas por qué algo cambió?
Las ediciones de video. Fue como: ¿Qué? ¿Estas personas toman los videos que publico y hacen algo con ellos? Y luego, cuando la gente decía: “Eres cool” o “Me gusta esto”, me di cuenta de que las personas tienen una opinión sobre cómo me comporto. Pensé que eso era interesante.
Mi amiga me envió un TikTok que era una compilación mía usando los mismos jeans 25 millones de veces. Yo estaba como: Ok, perdón por usar la ropa que me gusta. Jamás volvería a ponerme ese conjunto otra vez, pero esos jeans… los amo. No creo que algún día deje de usarlos, aunque la gente se burle de mí por eso.
¿Sientes que el tiempo pasa rápido en tu vida?
Cada vez que mencionan mi edad, pienso: “No hay manera de que tenga 18.” ¿Qué? ¿Solo he estado aquí 18 años? ¿No tengo 80? Cuando pienso en mi edad real y en cómo veo a otros chicos de 18 años, no soy eso.
Probablemente también estás pensando en cómo te perciben, porque es a lo que estás acostumbrada.
Creo que siempre estaré pensando en eso. Me encantan tanto las personas y tener conversaciones con ellas, que lo último que querría es que piensen algo negativo de mí. Pero no puedes controlar eso.
Necesito recordarme que no puedo controlar todo, y está bien. No quiero ser tan egocéntrica en cuanto a lo que la gente piensa de mí o de cómo me veo. Siento que mi salud mental está un poquito mejor al no estar viendo un montón de cosas todo el tiempo.
¿Qué etapa de tu vida dirías que estás viviendo ahora?
Estoy intentando pensar en las cosas de una manera más adulta. Estoy tratando de superar mi ansiedad social. Estoy intentando activamente no ser un cangrejo ermitaño en mi cuarto, haciendo doomscrolling. Estoy intentando darme más libertad para descubrir cosas y probar cosas nuevas. Amo tanto mi trabajo ahora mismo y valoro cada segundo que puedo hacerlo. Estoy en una era de intentar absorberlo todo y divertirme más.
No podría identificarme más. ¿Qué deberíamos hacer después de terminar nuestro almuerzo?
Deberíamos hablar mierda. Y luego me iré a casa a ver a algunos de mis YouTubers reconfortantes
favoritos.
