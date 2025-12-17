Cocteles inspirados en Dua Lipa: los tragos que están conquistando esta temporada

El resultado son Starlight y Sugarboo, dos tragos pensados para entrar de lleno en el mood: luminosa, segura y siempre lista para brillar.

STARLIGHT:

Este coctel, que se recomienda tomar en vaso bajo, captura ese glow de diosa que Dua proyecta cuando pisa el escenario. Parte del carácter profundo del Johnnie Walker Black Label y lo mezcla con jugo de granada, limón y un toque floral de licor de violeta. El sabor es elegante, afrutado y con ese twist cósmico que te transporta directo a su universo de neón, coreografías irreales y looks perfectos. Ideal si te gusta la versión más intensa y sofisticada de la cantante.

¿Cómo prepararlo?



Johnnie Walker Black Label

Jugo de granada

Jugo de limón

Licor de violeta

SUGARBOO:

Llamado como una de las frases más memorables de sus canciones, este coctel refleja su lado más sweet y divertido. Se sirve en copa cupé y combina Johnnie Walker Black Ruby con refresco de guayaba, limón verde, jarabe de grosella y un top de agua mineral. Fresco, vibrante y con ese vibe pop que se siente como bailar sin preocupaciones bajo luces brillantes.

¿Cómo prepararlo?



Johnnie Walker Black Ruby

Refresco de guayaba

Jugo de limón verde

Jarabe de grosella

Top de mineral

¿Lista para brindar con la energía que define a Dua Lipa? Starlight si buscas algo elegante y con punch, o Sugarboo si prefieres un mood ligero y divertido.