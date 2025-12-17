Cocteles inspirados en Dua Lipa: los tragos que están conquistando esta temporada
Si quieres vivir la experiencia Dua Lipa más allá del concierto, Johnnie Walker tiene la fórmula perfecta. La marca creó dos cocteles inspirados en la vibra icónica de la artista, sus letras cargadas de actitud y ese estilo que mezcla poder, sensualidad y diversión en cada show.
Por Constanza Alcocer
El resultado son Starlight y Sugarboo, dos tragos pensados para entrar de lleno en el mood: luminosa, segura y siempre lista para brillar.
STARLIGHT:
Este coctel, que se recomienda tomar en vaso bajo, captura ese glow de diosa que Dua proyecta cuando pisa el escenario. Parte del carácter profundo del Johnnie Walker Black Label y lo mezcla con jugo de granada, limón y un toque floral de licor de violeta. El sabor es elegante, afrutado y con ese twist cósmico que te transporta directo a su universo de neón, coreografías irreales y looks perfectos. Ideal si te gusta la versión más intensa y sofisticada de la cantante.
¿Cómo prepararlo?
- Johnnie Walker Black Label
- Jugo de granada
- Jugo de limón
- Licor de violeta
SUGARBOO:
Llamado como una de las frases más memorables de sus canciones, este coctel refleja su lado más sweet y divertido. Se sirve en copa cupé y combina Johnnie Walker Black Ruby con refresco de guayaba, limón verde, jarabe de grosella y un top de agua mineral. Fresco, vibrante y con ese vibe pop que se siente como bailar sin preocupaciones bajo luces brillantes.
¿Cómo prepararlo?
- Johnnie Walker Black Ruby
- Refresco de guayaba
- Jugo de limón verde
- Jarabe de grosella
- Top de mineral
¿Lista para brindar con la energía que define a Dua Lipa? Starlight si buscas algo elegante y con punch, o Sugarboo si prefieres un mood ligero y divertido.