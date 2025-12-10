Este es el regalo navideño que le dará un glow a tu pelo esta temporada

Hay regalos que se olvidan con el tiempo, y otros que se convierten en parte de tu rutina, en una extensión de ti (y que además deseamos que aparezcan mágicamente debajo del arbolito cada año). Así es Amber Silk, la nueva edición limitada de Dyson Beauty, que este año viste su icónica tecnología para el cuidado del pelo con una combinación de los tonos más sofisticados e increíbles de la temporada: burdeos tostado, cobre cálido y champán rosado pálido. Una paleta inspirada en el brillo del fuego, los brindis compartidos y la calidez de los momentos que hacen mágica la Navidad.

No estamos hablando sólo de una colección, Amber Silk también es una invitación a transformar el ritual de peinado en un acto de autocuidado y lujo. Cada herramienta de Dyson —reconocida por su innovación y su compromiso con la salud capilar— llega con acabados metálicos y reflejos sutiles que capturan la luz como un adorno navideño, haciendo que hasta el día más cotidiano se sienta festivo. ¡Y nos encanta!

Entre los protagonistas de esta edición se encuentra la Dyson Supersonic Nural™, la secadora más inteligente de la firma, que ajusta automáticamente la temperatura gracias a sus sensores, con el fin de proteger el cuero cabelludo y mantener el brillo natural del pelo.

Por su parte, la Dyson Airwrap i.d.™ multiestilizador y secadora eleva el concepto de personalización con tecnología Bluetooth® que reconoce tu perfil capilar y recuerda tus configuraciones favoritas. Así, cada sesión de peinado se transforma en una experiencia inteligente que se adapta a ti y a las necesidades reales de tu pelo.

Finalmente, la Dyson Airstrait™ alisa el pelo de húmedo a seco utilizando solo aire, logrando un acabado suave, con cuerpo y sin daño térmico. Lo que se traduce en resultados de salón todos los días.

El diseño de Amber Silk nació de una colaboración entre los equipos de color, material y acabado (CMF) de Dyson. Inspirados en los pigmentos naturales de las hojas otoñales y el brillo del cobre y el champán, crearon una gama que evoca emoción y elegancia. Cada curva, cada reflejo, cada detalle fue pensado para capturar la luz de las velas y el resplandor de las fiestas.

Y porque ningún regalo perfecto está completo sin una gran presentación, cada dispositivo llega en un estuche acolchado hecho a medida, en los mismos tonos que la colección. Un empaque tan hermoso para regalar como para guardar tu herramienta favorita por años.

Por eso y mucho más esta Navidad, no hay duda: una de las herramientas de la colección Amber Silk es el regalo que todas queremos bajo el árbol.