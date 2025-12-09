The North Face x SKIMS: la cápsula invernal que une rendimiento extremo y estética moderna

Cuando se habla de ropa técnica, casi siempre pensamos en prendas diseñadas desde la funcionalidad pura. Pero la colección de invierno The North Face x SKIMS demuestra que el performance y la estética pueden convivir sin esfuerzo. Esta edición limitada llega justo para la temporada invernal y apuesta por siluetas nuevas, textiles de última generación y accesorios de alto desempeño. Es una cápsula pensada para quienes buscan piezas que respondan al clima extremo sin renunciar a una presencia visual pulida, contemporánea y cargada del ADN de SKIMS.

La colección, presentada en tonos Bone, Kyanite, Gunmetal, Phoenix y Onyx, propone una lectura sofisticada del invierno 2025 con monocromías potentes, líneas que contornean el cuerpo y prendas que acompañan el movimiento natural. Tanto las bases térmicas como los exteriores y separates fueron diseñados para ofrecer comodidad, libertad y soporte, incluso en condiciones duras. Todas estas características están verificadas en el documento base, donde se detalla que cada pieza utiliza tecnologías avanzadas y materiales de ingeniería precisa.

Kim Kardashian, cofundadora y Chief Creative Officer de SKIMS, explica en el comunicado que esta segunda colaboración busca expandir los límites de cómo se percibe la ropa de invierno, uniendo funcionalidad con estética minimalista. Kim Kardashian también menciona la importancia de la familia y la emoción de incluir piezas para niños, aunque por el momento la línea infantil no estará disponible en México.

La narrativa visual que acompaña el lanzamiento fue capturada por Laura Obermeyer y Jackie Nickerson en los paisajes imponentes de las montañas chilenas. Imágenes que equilibran acción, composición editorial y un contraste poderoso entre naturaleza y moda técnica. Este enfoque subraya la filosofía compartida entre The North Face x SKIMS: ropa diseñada para enfrentar el entorno, pero con una intención estética cuidada.

David Whetstone, Director de Diseño de Global Collaborations and Energy en The North Face, recalca que esta entrega consolida la visión conjunta de ambas casas: innovación técnica de clase mundial, excelencia en diseño y un entendimiento profundo del cuerpo y sus formas. La propuesta se presenta como un puente entre el rendimiento atlético y la sensibilidad estilística que caracteriza a SKIMS.

Puedes adquirir la colección a partir de hoy, 9 de diciembre de 2025, disponible en The North Face Flagship Masaryk, El Palacio de Hierro Polanco (departamento de mujer) y en línea a través del sitio oficial de The North Face México. Un lanzamiento esperado para quienes buscan prendas que no solo abrigan: también transforman la manera de vestir en invierno.