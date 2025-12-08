Yoga Facial: los mejores ejercicios para una piel mas tensa

Babe, la obsesión por la piel tersa y sin edad ya no pasa solo por el skincare de alta gama o los procedimientos costosos. Hay una tendencia milenaria que está resurgiendo y es el arma secreta de las celebs para mantener su rostro esculpido: el Yoga Facial.

Piensa en esto: ejercitas tus glúteos y bíceps para tonificarlos, ¿verdad? Lo mismo sucede con los 57 músculos de tu cara y cuello. Al estimularlos con movimientos específicos, no solo mejoras la circulación (¡hola glow instantáneo!), sino que entrenas y tensas los músculos que sostienen la estructura facial, combatiendo la flacidez y las arrugas.

¡Prepárate para tu rutina anti-gravity! Te revelamos los 5 ejercicios más poderosos para un efecto lifting inmediato y duradero.

¿Por Qué Funciona el Yoga Facial?

La pérdida de firmeza se debe, en parte, a que los músculos faciales se debilitan y la piel pierde colágeno. El yoga facial actúa de dos maneras:



Fortalece: Tonifica los músculos que se caen (como los de la mandíbula o las mejillas). Relaja: Libera la tensión en áreas que se arrugan por el estrés (frente y entrecejo), suavizando las líneas de expresión.

Tu Rutina Lifting de 5 Ejercicios Clave

Realiza cada ejercicio con el rostro limpio y habiendo aplicado previamente tu aceite o sérum facial favorito para que los dedos puedan deslizarse sin estirar demasiado la piel. Mantén cada posición o repite cada movimiento 10 veces.

1. El Levantador de Cejas (Bye Bye Arrugas en la Frente)

Este ejercicio combate las arrugas horizontales y levanta el arco de la ceja.



Movimiento: Coloca las puntas de tus dedos (índice, medio y anular) justo encima de tus cejas, cubriendo la frente. Tira suavemente de la piel hacia abajo. Mientras haces esa ligera presión, intenta subir y bajar tus cejas como si estuvieras sorprendida, sintiendo la resistencia de los dedos.

Coloca las puntas de tus dedos (índice, medio y anular) justo encima de tus cejas, cubriendo la frente. Tira suavemente de la piel hacia abajo. Mientras haces esa ligera presión, intenta subir y bajar tus cejas como si estuvieras sorprendida, sintiendo la resistencia de los dedos. Beneficio: Fortalece el músculo frontal, reduciendo la apariencia de las líneas de la frente.

2. El Escultor de Pómulos (Adiós Flacidez)

Este ejercicio es excelente para tonificar el músculo de las mejillas y darles volumen y definición.



Movimiento: Haz una “O” con tu boca, como si fueras a decir el sonido ooh . Luego, desliza tus dedos índice y medio desde la comisura de tus labios hacia tus sienes, empujando los pómulos hacia arriba. Siente cómo el músculo de la mejilla se resiste.

Haz una “O” con tu boca, como si fueras a decir el sonido . Luego, desliza tus dedos índice y medio desde la comisura de tus labios hacia tus sienes, empujando los pómulos hacia arriba. Siente cómo el músculo de la mejilla se resiste. Beneficio: Define los pómulos y combate la caída de las mejillas.

3. El Alisador de Patas de Gallo (El Suavizante del Contorno)

Ideal para mejorar la circulación y suavizar las líneas alrededor de los ojos.



Movimiento: Coloca tus dedos índices en las sienes y tus dedos medios en el inicio de las cejas. Haz una ligera presión. Estira suavemente la piel hacia atrás y hacia arriba, creando una ligera tensión. Mientras mantienes esta tensión, parpadea muy rápido y con fuerza.

Coloca tus dedos índices en las sienes y tus dedos medios en el inicio de las cejas. Haz una ligera presión. Estira suavemente la piel hacia atrás y hacia arriba, creando una ligera tensión. Mientras mantienes esta tensión, parpadea muy rápido y con fuerza. Beneficio: Reduce la tensión alrededor de los ojos y minimiza la apariencia de las patas de gallo.

4. La Cuchara de Mandíbula (J-Lo Defined!)

Este movimiento trabaja la línea de la mandíbula, ayudando a tensar la papada y definir el contorno.



Movimiento: Haz un puño suave. Utiliza la parte plana y firme de tus nudillos (o tu dedo índice doblado) para raspar o deslizar desde el centro de la barbilla, bajo la línea de la mandíbula, hasta llegar a la oreja. Aplica una presión firme pero cómoda.

Haz un puño suave. Utiliza la parte plana y firme de tus nudillos (o tu dedo índice doblado) para raspar o deslizar desde el centro de la barbilla, bajo la línea de la mandíbula, hasta llegar a la oreja. Aplica una presión firme pero cómoda. Beneficio: Esculpe y redefine la línea de la mandíbula y ayuda a reducir la flacidez debajo del mentón.

5. El Estiramiento del Cuello (El Olvidado Clave)

El cuello es donde la flacidez se hace más evidente. Este ejercicio ayuda a mantenerlo firme.

