Suscríbete
Moda y Belleza

¿Por qué se te cuartean las manos? 5 remedios que SÍ funcionan para salvar tu piel este invierno

El frío, el gel antibacterial, el estrés o hasta tus hábitos diarios pueden estar saboteando la piel de tus manos. Aquí te contamos por qué pasa y cómo repararlas rápido (y sin gastar de más).

Diciembre 07, 2025 • 
Leilani Aviles
manos piel

Beautiful female hands on the blanket

Galina Zhigalova/Getty Images

La verdad: tus manos hablan más de tu estilo de vida que cualquier outfit
Si este invierno sientes que tus manos están resecas, ásperas, tirantes o incluso con grietas dolorosas, no estás sola. Es uno de los problemas de piel más comunes… pero también uno de los más ignorados. Y sí, afecta a todxs: estudiantes, mamás, chicas oficina, gym lovers, chefs, estilistas, todos.
La buena noticia: tiene solución, pero primero necesitas entender qué está provocando esta mini-catástrofe en tu piel.

¿Por qué se te cuartean las manos? Las causas reales

1. El clima frío y seco (tu peor enemigo en invierno)

Cuando baja la temperatura, también baja la humedad del ambiente. ¿Resultado? La capa protectora natural de tu piel se debilita y pierde agua más rápido → resequedad → grietas.

2. Lavarte las manos demasiado (sí, existe “demasiado”)

El agua caliente + jabones fuertes eliminan los aceites naturales que mantienen la piel flexible.

3. Uso constante de gel antibacterial

Los alcoholes desinfectantes son buenísimos para evitar virus, pero malísimos para hidratar. Conclusión: resecan y cuartean.

4. Alergias o dermatitis por contacto

Detergentes, productos de limpieza y hasta ciertos metales pueden causar irritación y microfisuras.

5. No usas crema… o usas una que no sirve

Muchas cremas huelen delicioso, pero no hidratan profundamente. Si no tiene ingredientes reparadores, no va a sanar grietas (solo va a “sentirse rica” por unos minutos).

Los 5 remedios que realmente FUNCIONAN para reparar manos cuarteadas

1. Crema con urea, ceramidas o manteca de karité

Estos ingredientes restauran la barrera cutánea y retienen la humedad. Tip Cosmo: Aplícala mínimo 3 veces al día y siempre después de lavarte las manos.

2. Guantes reparadores nocturnos

Aplica una capa generosa de crema y duerme con guantes de algodón. A la mañana siguiente: manos de bebé. Literal, es magia.

3. Evita el agua caliente

Cámbiala por agua tibia y usa jabones suaves o dermatológicos. Tu piel se acostumbra en una semana y los cambios son evidentes.

4. Bálsamo o pomada oclusiva (vaselina) en grietas profundas

La vaselina sella la humedad y permite que la piel cicatrice más rápido. Úsala especialmente por la noche.

5. Usa guantes para tareas domésticas

No importa si es lavar trastes, trapear o manipular químicos:Agua + detergentes = manos cuarteadas Ponerte guantes puede reducir el daño en más del 50%.

Cuándo ir al dermatólogo

Si tus manos sangran, arden demasiado, presentan costras, no mejoran en 7–10 días o sospechas dermatitis, lo ideal es consultar a un especialista. Puede ser necesario un tratamiento con esteroides tópicos o una crema medicada.

Tus manos son una de las partes de tu cuerpo que más trabaja por ti… ¡cuídalas como se merecen! Con estos remedios y un poquito de constancia, vas a ver cambios rápidos, reales y totalmente winter-friendly.

Leilani Aviles
Leilani Aviles
Romántica amante de la música y de ayudar a los demás; siendo una voz que busca generar un cambio y devolverle la vida a lo que necesitaba un aire de esperanza...
Te sugerimos
isdin-innovation-el-espacio-donde-la-ciencia-y-la-belleza-se-unen.jpeg
Moda y Belleza
ISDIN INNOVATION el espacio donde la ciencia y la belleza se unen
Noviembre 28, 2025
 · 
Cosmopolitan
dieta vestido mujer
Moda y Belleza
¡Operación: Vestido Navideño! Guía para empezar dieta y ejercicio de forma inteligente y efectiva
Diciembre 03, 2025
 · 
Leilani Aviles
cortes-de-pelo-que-adelgazan-el-rostro.jpg
Moda y Belleza
7 cortes de pelo que estilizan y afinan tu rostro
Julio 28, 2025
 · 
María Dávalos
rodillas piel piernas
Moda y Belleza
Guía definitiva para lograr codos y rodillas suaves y del mismo tono
Diciembre 05, 2025
 · 
Leilani Aviles