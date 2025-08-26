¡Taylor Swift y Travis Kelce se van a casar!

Es oficial, después de ser la pareja más querida por millones de personas desde el verano de 2023, Taylor y Travis están listos para darse el “sí acepto” en el altar. Y vaya que la noticia llegó en un momento ideal para la pareja.

A días del anuncio del doceavo álbum de estudio de Taylor, llamado “The Life of a Showgirl”, la pareja compartió a través de redes sociales que están oficialmente comprometidos.

De momento no se ha dado más información sobre la pedida de matrimonio más allá de que fue en un lugar que parece sacado de un cuento de hadas, lleno de flores que rodeaban a la pareja.

En cuanto al anillo, es de corte rectangular con una banda de oro y diamantes perfectamente acomodados para dar espacio a esmeraldas que complementan la costosa pieza de joyería.

Aunque la noticia es nueva, a nosotras ya nos urge saber cuándo y dónde será la boda. Pero si algo es seguro es que estará llena de las celebridades más top y en un lugar tan mágico como el amor que se tienen Taylor y Travis.