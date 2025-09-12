Henry Cavill sufre aparatoso accidente y detienen grabaciones de Highlander

El actor británico terminó malherido en los entrenamientos para su nueva película

Hay pocos actores que nos han cautivado de la manera en que Henry Cavill lo ha hecho. Desde su gran porte a lo increíblemente guapo y talentoso, el intérprete de Superman en el universo de Zack Snyder sin duda se ha robado el corazón de millones.

¿Qué le pasó a Henry Cavill?

Por lo que la noticia de que sufrió un aparatoso accidente durante el entrenamiento para la película Highlander, conmocionó a millones. De momento no se ha dado a conocer mucho del accidente, pero sí fue lo suficientemente impactante para que se tomara la decisión de retrasar la producción un par de meses.

Los rumores apuntan a que el accidente ocurrió durante la preparación de una de las escenas de acción, ya que la película es el reboot de la historia homónima que salió en 1986, la cual gira en torno al clímax de una batalla entre grandes guerreros inmortales que defienden sus ideales.

En cuanto a algún comunicado por parte del actor, no se ha liberado información, por lo que no queda más que desearle una pronta y exitosa recuperación después de su aparatoso accidente.