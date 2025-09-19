Henry Cavill rompe el silencio después de sufrir un aparatoso accidente durante las grabaciones de Highlander

El actor británico compartió en redes sociales cómo se encuentra después de preocupar a miles de fans

Pocos actores han tenido el efecto que tiene Henry Cavill en la población. Quien desde sus primeras apariciones en series de televisión empezó a conquistar el corazón de millones para después consolidarse como uno de los actores más queridos con su interpretación de Superman.

Años después volvería a sorprender a sus fans al anunciar su participación en el reboot del clásico cinematográfico Highlander. Pero lo más sorprendente no fue su involucramiento en el proyecto, sino la noticia de que sufrió un aparatoso accidente durante las grabaciones de este.

Aunque la noticia tiene un par de días circulando, aún no se daba información sobre lo que sucedió durante el entrenamiento del actor para esta película. Solo se sabía que el incidente provocó que se retrasaran las grabaciones hasta principios del siguiente año.

¿Qué le pasó a Henry Cavill?

Fue hasta el 19 de septiembre que Henry rompería su silencio y daría información sobre lo que le pasó. Fue a través de redes sociales que el actor subió un par de fotos, una en las que se ve acompañado de su mascota y otra en la que podemos ver que tiene el pie izquierdo inmovilizado.

¿Qué dijo Henry Cavill sobre su accidente?

Como tal, Henry no ha dado información sobre lo que le sucedió para terminar inmovilizado del pie, pero a las imágenes que compartió al respecto, las acompañó de un poema que dice lo siguiente:

“De la noche que me envuelve, Negra como el abismo de polo a polo, Doy gracias a los dioses que sean. Por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias No he gritado ni llorado. Bajo los golpes del azar, Mi cabeza está ensangrentada, pero no doblegada. Más allá de este lugar de ira y lágrimas, Solo se cierne el horror de la sombra, Y, sin embargo, la amenaza de los años Me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargado de castigos esté el pergamino, Yo soy el dueño de mi destino. Yo soy el capitán de mi alma.”

Aunque el poema no explica directamente la situación del actor, muchos lo tomaron como una manera poética de dar a entender que, a pesar de la adversidad, él se encuentra bien.

De momento no se ha dado a conocer más información al respecto, pero se espera que el actor se mantenga alejado del trabajo y los reflectores un tiempo. Por lo que no queda más que desearle una pronta y exitosa recuperación.