Anne Hathaway presume su baby bump con un espectacular look de embarazo

Anne Hathaway se ha convertido en una de las actrices favoritas de Hollywood gracias a sus interpretaciones en películas icónicas como El Diario de la Princesa, El Diablo Viste a la Moda, La Idea de ti, La Odisea, Interestelar y más. A lo largo de los años, la actriz también se ha ganado el cariño del público gracias a su carisma y a una carrera que la ha mantenido alejada de grandes escándalos mediáticos.

Actualmente, Anne Hathaway está viviendo una de las etapas más especiales de su vida y no ha dudado en presumirla con mucho estilo. La actriz, quien anunció que está esperando a su tercer bebé junto a su esposo, Adam Shulman, sorprendió durante su más reciente aparición al dejar al descubierto su baby bump y demostrar, una vez más, que el embarazo no es un impedimento para lucir looks espectaculares.

Anne Hathaway deja al descubierto su pancita de embarazo

La actriz asistió a la premiere de The End of Oak Street con un espectacular atuendo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. Para la ocasión, Hathaway apostó por un diseño de Prabal Gurung, conformado por un top azul con forro rojo, corte en forma de trapecio y una larga cola que llegaba hasta el piso. Para completar el look, eligió unos pantalones de mezclilla de pierna ancha y sofisticados tacones rojos.

El resultado fue un estilismo moderno y arriesgado que permitió que la actriz presumiera orgullosamente su embarazo frente a las cámaras.

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Anne Hathaway at Warner Bros. Pictures’ “The End of Oak Street” world premiere held at the Steven J. Ross Theater on August 09, 2026 in Burbank, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images) Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Anne Hathaway at Warner Bros. Pictures’ “The End of Oak Street” world premiere held at the Steven J. Ross Theater on August 09, 2026 in Burbank, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images) Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Anne Hathaway y su tercer embarazo

Fue a través de Instagram en donde Anne Hathaway anunció su tercer embarazo a los 43 años de edad. La artista publicó un video en el que aparece luciendo un amplio vestido blanco y abrazando su vientre.

“x Baby, I’m yours x”, escribió.

Sin embargo, el embarazo no ha impedido que Anne continúe trabajando y consolidándose como una de las actrices más reconocidas de Hollywood. Ahora, mientras espera la llegada de su tercer bebé, Anne Hathaway demuestra que la maternidad y su carrera pueden convivir con una de sus grandes pasiones: la moda.