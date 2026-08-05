¿Qué pasa en la escena postcréditos de Spider-Man: Brand New Day? Explicación del final

Los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel por fin pudieron ver Spider-Man: Brand New Day, la nueva aventura del Hombre Araña protagonizada por Tom Holland. La película marca el regreso de personajes conocidos como MJ (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon), además de sumar nuevas incorporaciones al universo del superhéroe, como la participación especial de Jon Bernthal (Punisher) y Mark Ruffalo (Hulk). Pero quien se robó la atención del público fue la estrella de Stranger Things, Sadie Sink, quien interpreta a Jean Grey, una de las mutantes más poderosas de los cómics de Marvel. En la trama de la película, su personaje llega a Nueva York aparentando ser la nueva villana, pero su misión en realidad es encontrar a su hermana, quien fue secuestrada por el Departamento de Control de Daños.

Otra de las subtramas de Spider-Man: Brand New Day muestra cómo Peter Parker enfrenta su nueva vida desde el anonimato después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, cuando le pidió al Doctor Strange que borrara el recuerdo de su existencia de la mente de todos, incluida MJ.

Lo que muchas personas no saben, es que la nueva película dirigida por Destin Daniel Cretton cuenta con una escena post créditos que revela el futuro de Spider-Man.

¿Spider-Man: Brand New Day tiene escena postcréditos?

¿Qué tan importante es que no te separes de tu asiento hasta que terminen los créditos de la película? La respuesta es MUY. Y aquí vienen los spoilers; si te perdiste de la escena post créditos o sencillamente te ganó la curiosidad y quieres saber qué es lo que pasa al final de Spider-Man: Brand New Day, aquí te lo contamos.

La escena comienza mostrando la interfaz de la app que diseñó Ned, Spidey Tracker, la cual monitorea la ubicación del superhéroe. Tras unos segundos de rastrearlo, se puede observar cómo Spider-Man abandona la Tierra y se aleja cada vez más hacia algún rincón desconocido del espacio exterior. Esto dio pie a un sinfín de teorías, como el hecho de que el superhéroe podría estarse preparando para Avengers: Secret Wars.