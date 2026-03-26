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Historial amoroso de Zendaya: ¿quiénes fueron los chicos que le robaron el corazón antes de Tom Holland?

Antes de su relación con Tom Holland, Zendaya vivió algunos noviazgos lejos del foco mediático. ¿Qué celebridades formaron parte de su historial amoroso?

Marzo 26, 2026 • 
Melisa Velázquez
Historial amoroso de Zendaya: ¿quiénes fueron sus novios antes de Tom Holland?

Historial amoroso de Zendaya: ¿quiénes fueron sus novios antes de Tom Holland?

Getty Images

Zendaya y Tom Holland se han convertido en una de las parejas más queridas y seguidas de Hollywood; sin embargo, antes de que Spiderman la enredara en su telaraña, la actriz que comenzó su carrera protagonizando Shake It Up en Disney, ha tenido un discreto historial amoroso.

Desde su actual relación con Tom Holland hasta los rumores que la vincularon con Jacob Elordi y Odell Beckham Jr., recordamos a los chicos que le robaron el corazón a Zendaya.

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Historial amoroso de Zendaya: ¿quiénes fueron sus novios antes de Tom Holland?

Desde rumores juveniles hasta romances confirmados, la actriz ha sido vinculada con varias figuras del entretenimiento y el deporte.

Trevor Jackson (2013-2017)

Durante años, Zendaya y Trevor Jackson despertaron rumores de romance tras compartir escenas románticas en el video “Like We Grown” y trabajar juntos en K.C. Undercover; sin embargo, ambos negaron la relación y aseguraron que solo eran mejores amigos, aunque reconocieron que su cercanía podía generar confusión.

Más tarde, Zendaya mencionó haber tenido un “primer amor” de cuatro años, lo que muchos fans asociaron con Trevor.

Zendaya y Trevor Jackson

Zendaya y Trevor Jackson

Getty Images

Odell Beckham Jr. (2016)

Zendaya fue vinculada brevemente con el jugador de la NFL Odell Beckham Jr. después de que ambos fueran vistos saliendo de una fiesta juntos, lo que desató rumores de romance; sin embargo, el padre de la actriz aclaró que no había ninguna relación y aseguró que, mientras ella asistiera acompañada por él, no se trataba de una cita sino simplemente de una salida sin implicaciones románticas.

Zendaya y Odell Beckham Jr.

Zendaya y Odell Beckham Jr.

Getty Images

Jacob Elordi (2019-2020)

Uno de los vínculos más comentados fue con su coprotagonista de Euphoria, Jacob Elordi, luego de que fotografías de ambos de vacaciones y compartiendo momentos en público reforzaron la idea de una relación. Aunque nunca lo confirmaron abiertamente, la cercanía entre los actores hizo pensar que hubo algo más que amistad.

Zendaya y Jacob Elordi

Zendaya y Jacob Elordi

Getty Images

Tom Holland

Tras años de rumores desde que protagonizaron juntos Spider-Man, Zendaya y Tom Holland confirmaron su relación en 2021. Desde entonces, se han convertido en una de las parejas favoritas de Hollywood, destacando por su discreción, apoyo mutuo y química tanto dentro como fuera de la pantalla.

La pareja se comprometió el año pasado, y aunque no hay confirmación, se dcie que se casaron en una ceremonia secreta y desde entonces, Zendaya ha impactado con varios looks nupciales.

Tom Holland y Zendaya.jpg

Zendaya y Tom Holland

Getty Images

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