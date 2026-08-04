Georgina Rodríguez responde a las críticas sobre su físico con un poderoso mensaje

Georgina Rodríguez, empresaria y modelo, sufrió recientemente una oleada de comentarios negativos sobre su aspecto físico después de que se viralizaran unas fotografías en las que aparecía disfrutando de un paseo en yate, las cuales generaron todo tipo de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios salieron en su defensa y pidieron dejar de opinar sobre cuerpos ajenos, otros hicieron comentarios despectivos sobre su apariencia.

A través de una publicación en Instagram, Georgina Rodríguez decidió responder a los comentarios sobre su cuerpo con un mensaje en el que reflexionó sobre la maternidad, la autoestima y la presión que muchas mujeres enfrentan por cumplir con determinados estándares de belleza.

¿Cómo respondió Georgina Rodríguez a las críticas sobre su físico?

Georgina Rodríguez mandó un contundente mensaje a sus haters y puso un alto al body shaming que sufrió durante los últimos días.

“Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo”, expresó al inicio de su mensaje. “Soy madre de 6 hijos maravillosos, 3 son niñas que algún día serán grandes mujeres. Y si hay algo que deseo enseñarles —junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre— es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos”.

Posteriormente, la empresaria abordó directamente el tema que tanta controversia causó: su cuerpo.

“Estos días he visto todo tipo de comentarios sobre unas fotos mías en un barco. Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden”.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo al respecto?

Aunque el mensaje estuvo centrado en su experiencia personal, Georgina también compartió la conversación que tuvo con Cristiano Ronaldo después de leer algunos de los comentarios sobre su cuerpo.

“Lo estuve comentando con Cris y le dije: ‘Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen.’ Y él me respondió: “Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien”, compartió.

Finalmente, la modelo habló sobre los estándares de belleza a los que se enfrentan hoy en día las mujeres, incluidas las grandes celebridades.

“Y entonces me pregunto… ¿dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo “correcto”? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla? Yo entreno porque me hace feliz. Porque me apasiona. Porque esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día. Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar. Nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí. Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. En el cuerpo que me sostiene, que me ha permitido abrazar, crear vida, caer y volver a levantarme. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus versiones.

Con estas palabras, Georgina Rodríguez dejó claro que su prioridad no es cumplir con las expectativas ajenas ni encajar en un estereotipo de belleza, sino vivir en paz, cuidar su salud y disfrutar de la compañía de sus seres queridos.