Cuánto cuesta una inyección de Ozempic, la medicina que usan los famosos para bajar de peso

Ozempic se ha vuelto una de las medicinas favoritas de las celebridades para bajar de peso rápidamente, pero ¿qué tan peligroso es este método para adelgazar?

Supuestamente, celebridades como Chelsea Handler, Elon Musk, Amy Schumer y Kim Kardashian han logrado bajar varios kilos de forma rápida gracias a un medicamento que se ha vuelto viral en Hollywood: Ozempic.

Este medicamente para bajar de peso dio aún más de qué hablar durante la llegada de Jennifer Lopez a México. La actriz visitó la CDMX para dar una conferencia de prensa de su nueva película, Atlas, y uno de los motivos por los que más dio de qué hablar fue por su esbelta figura. Algunos fanáticos y medios de comunicación expresaron su preocupación por la artista debido a que aseguran que está “en los huesos”.

¿Qué es Ozempic? Se trata de un medicamento que es utilizado por los diabéticos tipo 2 o por personas con obesidad para bajar los niveles de azúcar en la sangre, regular la insulina e incluso reducir riesgos cardiovasculares. Sin embargo, desde hace algún tiempo las celebridades más relevantes de Hollywood comenzaron a tomar Ozempic con el objetivo de bajar de peso en un lapso corto de tiempo.

De acuerdo con los ensayos clínicos realizados por Novo Nordisk, las personas que lo utilizan pueden llegar a perder hasta un 15% de su peso corporal en un período razonable de tiempo.

¿Cómo funciona Ozempic y cuánto cuesta?

Ozempic imita una hormona llamada péptido similar al glucagón-1 —que naturalmente se produce en los intestinos y que está relacionada con el apetito— y le hace pensar al organismo que ya está satisfecho, además de que provoca que el estómago se demore más tiempo en vaciarse.

Cada inyección tiene un costo aproximado de 4,000 pesos y debe ser inyectado cada 7-10 días (dependiendo de lo que recomiende el médico). Debido al gran éxito que ha tenido entre las celebridades, en algunos países hay lista de espera para conseguir Ozempic

Efectos secundarios de Ozempic

Ozempic no ha sido aprobado por la FDA (The Food and Drug Administration) de Estados Unidos como un medicamento para bajar de peso y advierten que su uso puede ser dañino para la salud a largo plazo. Algunos de los efectos secundarios más graves que se han reportado son problemas renales, pancreatitis y riesgo de cáncer de tiroides.