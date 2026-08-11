Uñas lentejuelas: el diseño glamuroso que llevará todo el brillo a tus manos

Inspiradas en las lentejuelas que protagonizan vestidos de fiesta y prendas de noche, las uñas lentejuelas llevan ese efecto deslumbrante directamente a las manos, capaz de convertir una manicura sencilla en el centro de todas las miradas

La clave está en incorporar pequeñas piezas brillantes, esmaltes con efecto glitter o aplicaciones que reflejen la luz con cada movimiento para crear un diseño atrevido, pero que no deja de ser sofisticado y elegante.

¿Cómo son las uñas lentejuelas?

Las uñas lentejuelas son un estilo de nail art que utiliza pequeños adornos brillantes para conseguir una manicura con efecto joya, donde pueden aplicarse sobre toda la superficie de la uña o utilizarse únicamente para destacar algunas zonas, como la punta, la base o el centro.

El secreto está en elegir la cantidad adecuada de brillo, ya sea que prefieras un look minimalista o uno mucho más llamativo y atrevido.

Diseños de uñas lentejuelas que harán brillar tus manos

Con pequeños destellos y mucha creatividad, las uñas lentejuelas consiguen transformar cualquier manicura en una auténtica pieza de joyería.

French joya

Si buscas un diseño que cause impacto pero que al mismo tiempo luzca elegante, puedes apostar por el clásico manicure francés, que se realiza con una base nude o rosa lechoso, mientras que la punta se decora con pequeños cristales o piedras.

Disco ball de colores

Si buscas un look que te recuerde a las bolas de cristal de las discos de los 80, puedes apostar por este look que, además de ser atrevido y alegre, llama la atención sin esfuerzo pero sin perder la elegancia.

Glitter rainbow

El color es uno de los protagonistas de esta tendencia, y puedes crear este diseño con tus colores favoritos, pero con un acabado metálico para crear el brillo característico de las lentejuelas.

Efecto arcoíris con cristal

Este diseño se caracteriza por llevar una base cromada con efecto ombré para crear ese hermoso efecto degradado que aporta elegancia al look, mientras los pequeños cristales dan más brillo.

Lentejuelas nude minimalista

Si buscas un look más sobrio y elegante, puedes apostar por una base en tonos nude como el milky white, y decorar con pequeños cristales en tonos plateados para agregar el brillo, con un acabado contemporáneo.

Esta tendencia confirma que las manos también pueden convertirse en un accesorio de moda.