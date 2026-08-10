Sunset blush: el maquillaje inspirado en el atardecer explicado paso a paso

Primero lo primero: ¿qué es el sunset blush? Seguramente has visto que están muy de moda los bloqueadores con color que te hacen lucir bronceada y natural al instante. Esta tendencia es una técnica de maquillaje que busca recrear sobre las mejillas los colores cálidos y luminosos de un atardecer. Pero hay un truco: debes combinar diferentes tonos para lograr este rubor que ya se ha vuelto viral en TikTok. ¿Su objetivo? Que tu piel se vea brillante, juvenil, cálida y muy fresca. Algo así como si estuvieras recién bronceada.
¿Cómo hacer el sunset blush paso a paso?
1. Prepara tu piel
Como con cualquier maquillaje, es indispensable que laves tu cara, apliques tu skincare de confianza y posteriormente una base ligera para unificar tu tono de piel.
2. Empieza con un tono durazno
El primer paso es aplicar un blush en tono coral. Ponlo en la zona alta de las mejillas y después difumínalo hacia las sienes. No abuses de la cantidad, es importante que apliques moderadamente.
3. Aplica un tono rosado
Una vez aplicado el tono peach, añade uno fucsia o rosado en el centro de las mejillas, pero no te olvides de difuminar ambos colores hasta que se mezclen perfectamente bien y no se vea una separación evidente entre ellos.
4. Añade un tono anaranjado
Viene la parte más importante de este makeup: si lo que quieres es conseguir un verdadero efecto de atardecer, no te olvides de aplicar un tono terracota o naranja en la zona exterior de las mejillas. Mezcla todos los tonos, es importante que no se note la diferencia de color.
5. Integra todo
El paso clave: con una esponja o brocha, difumina todos los tonos hasta degradarlos y que se vean uniformes.
6. Añade iluminador
Para finalizar, añade iluminador para darle luz a tu rostro y que se intensifique el efecto atardecer.
¿Qué colores necesitas para hacer sunset blush?
- Rosa
- Durazno
- Coral
- Naranja
- Dorado
El objetivo del sunset blush es lucir un maquillaje muy discreto pero con mejillas sonrojadas y luminosas, como si te acabara de dar el sol. Se ha convertido en uno de los makeups favoritos del verano, y después de probarlo entenderás por que.