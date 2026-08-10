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Moda y Belleza

Sunset blush: el maquillaje inspirado en el atardecer explicado paso a paso

¿Quieres conseguir ese efecto de mejillas bañadas por la luz del atardecer? Te decimos cómo lograr el maquillaje que se está convirtiendo en uno de los favoritos del verano.

Agosto 10, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
Sunset blush: el maquillaje inspirado en el atardecer explicado paso a paso

Getty Images

Primero lo primero: ¿qué es el sunset blush? Seguramente has visto que están muy de moda los bloqueadores con color que te hacen lucir bronceada y natural al instante. Esta tendencia es una técnica de maquillaje que busca recrear sobre las mejillas los colores cálidos y luminosos de un atardecer. Pero hay un truco: debes combinar diferentes tonos para lograr este rubor que ya se ha vuelto viral en TikTok. ¿Su objetivo? Que tu piel se vea brillante, juvenil, cálida y muy fresca. Algo así como si estuvieras recién bronceada.

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¿Cómo hacer el sunset blush paso a paso?

1. Prepara tu piel

Como con cualquier maquillaje, es indispensable que laves tu cara, apliques tu skincare de confianza y posteriormente una base ligera para unificar tu tono de piel.

2. Empieza con un tono durazno

El primer paso es aplicar un blush en tono coral. Ponlo en la zona alta de las mejillas y después difumínalo hacia las sienes. No abuses de la cantidad, es importante que apliques moderadamente.

3. Aplica un tono rosado

Una vez aplicado el tono peach, añade uno fucsia o rosado en el centro de las mejillas, pero no te olvides de difuminar ambos colores hasta que se mezclen perfectamente bien y no se vea una separación evidente entre ellos.

4. Añade un tono anaranjado

Viene la parte más importante de este makeup: si lo que quieres es conseguir un verdadero efecto de atardecer, no te olvides de aplicar un tono terracota o naranja en la zona exterior de las mejillas. Mezcla todos los tonos, es importante que no se note la diferencia de color.

5. Integra todo

El paso clave: con una esponja o brocha, difumina todos los tonos hasta degradarlos y que se vean uniformes.

6. Añade iluminador

Para finalizar, añade iluminador para darle luz a tu rostro y que se intensifique el efecto atardecer.

¿Qué colores necesitas para hacer sunset blush?

  • Rosa
  • Durazno
  • Coral
  • Naranja
  • Dorado

El objetivo del sunset blush es lucir un maquillaje muy discreto pero con mejillas sonrojadas y luminosas, como si te acabara de dar el sol. Se ha convertido en uno de los makeups favoritos del verano, y después de probarlo entenderás por que.

Sunset blush: el maquillaje inspirado en el atardecer explicado paso a paso

Portrait of girl applying makeup using powder brush looking in the mirror and applying cosmetic, foundation or blusher at home

Getty Images

sunset blush maquillaje tendencias
Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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