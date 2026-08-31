Debido a que Ozempic y Mounjaro son medicamentos diseñados para controlar la diabetes tipo 2 a largo plazo, su tratamiento no tiene una duración predefinida ni fija. Sin embargo, hay personas que únicamente utilizan estos fármacos para bajar de peso, sin necesariamente padecer diabetes. Tres de los efectos más reconocidos de Ozempic y Mounjaro es la falta de apetito, la sensación de saciedad y la pérdida de peso, por eso, una de las preguntas que más preocupan a quienes los toman es: ¿qué ocurrirá cuando llegue el momento de dejarlo? ¿Volverá el hambre? ¿Recuperarás el peso perdido? ¿Tu cuerpo se acostumbrará a funcionar sin el medicamento?

En el momento en el que tu cuerpo deja de recibir los ingredientes de estos medicamentos, algunas de las sensaciones que habían cambiado durante el tratamiento pueden volver, como aumento del apetito y en ocasiones, la recuperación de los kilos perdidos. Sin embargo, dejar el tratamiento de Ozempic y Mounjaro no tiene el mismo efecto en todas las personas, pues depende de algunos factores como el tiempo que llevabas consumiéndolo, la dosis y tus hábitos.

¿Qué pasa con tu cuerpo cuando dejas de tomar Ozempic o Mounjaro?

Ozempic contiene semaglutida, cuya función es imitar a la hormona natural GLP-1 para estimular la producción de insulina, reducir el azúcar en la sangre y aumentar la sensación de saciedad. Mounjaro incluye como principio activo principal la tirzepatida, la cual también actúa como un agonista dual de los receptores hormonales GLP-1 para disminuir el apetito y regular el azúcar en la sangre. Pero ¿qué pasa en tu cuerpo cuando los suspendes?

Puedes recuperar el apetito

Uno de los primeros cambios que notan las personas que suspenden su tratamiento con Ozempic y Mounjaro es que el hambre reaparece, la sensación de saciedad disminuye y los pensamientos en la comida se vuelven más recurrentes. Esto no significa que tu organismo esté fuera de control, sino que tu cuerpo ya no está recibiendo el mismo estímulo farmacológico que ayudaba a regular el apetito.

Puedes subir de peso

Es normal que ocurra una recuperación de peso y talla después de suspender estos medicamentos. En el estudio de extensión de STEP 1, las personas que habían perdido peso con Ozempic recuperaron gran parte de este durante el año posterior a la suspensión del tratamiento. Sin embargo, esto no quiere decir que todas las personas volverán a su peso inicial una vez que terminen el tratamiento.

Tu glucosa puede sufrir cambios

Uno de los efectos directos que tienen Ozempic y Mounjaro en el organismo es sobre la regulación de la glucosa. Si una persona con diabetes tipo 2 suspende el tratamiento sin supervisión médica, podría empeorar su enfermedad y el control sobre su glucosa.

Algunos efectos secundarios pueden desaparecer... o volver

Algunos de los efectos secundarios gastrointestinales más comunes son las náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento. Al suspender el tratamiento de Ozempic o Mounjaro, es posible que estas sensaciones disminuyan, o bien, pueden volver a hacerse presentes durante un tiempo.

¿Cuánto tiempo tarda Ozempic en empezar a hacer efecto? Getty Images

Recuerda que la duración del tratamiento de Ozempic y Mounjaro debe ser determinada por un médico, dependiendo de tu estado de salud y tus objetivos con el medicamento.