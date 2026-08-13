Ozempic se ha convertido en uno de los medicamentos más comentados a nivel mundial durante los últimos meses. Y es que muchas personas, incluyendo celebridades, utilizan este fármaco (indicado principalmente para mejorar el nivel de azúcar en la sangre en adultos con diabetes mellitus tipo 2) sin prescripción médica y con el único objetivo de bajar de peso. Es sabido que Ozempic contiene semaglutida, una sustancia que pertenece a la familia de los agonistas del receptor GLP-1, la cual actúa sobre mecanismos relacionados con el control de la glucosa y también puede influir en la regulación del apetito y la sensación de saciedad, provocando que la gente que la consume cambie sus hábitos alimenticios.

Sin embargo, también ha comenzado a hablarse de los efectos que tiene Ozempic en el deseo sexual. ¿La semaglutida aumenta o disminuye la libido? Esto es lo que sabemos.

¿Ozempic aumenta o disminuye el deseo sexual?

Hemos escuchado hablar del Ozempic face, el Ozempic butt y Ozempic feet, pero ¿qué hay del ámbito sexual? Si bien no hay una regla que asegure que este medicamento aumente o disminuya la libido en las personas ni hay suficientes investigaciones clínicas que expliquen la relación entre el medicamento y el deseo sexual, muchas personas se cuestionan si este puede disminuir o incrementar. Pero ¿de qué dependería?

Posibles causas de aumento del deseo sexual

Aumento de confianza: Al mejorar la salud metabólica, muchas personas se sienten más conformes con su cuerpo, lo que influye directamente en su autoestima y libido.

Más energía: La reducción de peso reduce la fatiga y facilita la movilidad, aumentando el deseo y la disposición de tener relaciones sexuales.

Mejora el flujo sanguíneo: Algunas investigaciones señalan que los agonistas GLP-1 pueden contribuir a mejorar la circulación de la sangre, favoreciendo la excitación en algunas personas.

Posibles causas de disminución de deseo sexual

Efectos secundarios físicos: Es posible que algunos pacientes experimenten diarrea, problemas gastrointestinales o náuseas, lo que podría disminuir las ganas de tener relaciones íntimas.

Alteraciones hormonales: Algunas investigaciones sugieren que se puede presentar una disminución en los niveles de testosterona en algunos individuos, lo cual se relaciona con una caída significativa en la libido.

Entonces, ¿Ozempic cambia tu deseo sexual?

No hay investigaciones o datos clínicos que aseguren que Ozempic aumente o disminuya directamente la libido. Sin embargo, los cambios físicos, metabólicos y emocionales que pueden acompañar su uso sí podrían influir en la manera en la que una persona vive su sexualidad. Así que si notas que tu deseo sexual cambió después de comenzar un tratamiento con semaglutida, no necesariamente significa que sea efecto del medicamento.