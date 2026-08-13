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Esta fue la manicura que Georgina Rodríguez usó el día de su boda

Georgina Rodríguez eligió una manicura elegante y atemporal para el día de su boda con Cristiano Ronaldo. Así fueron sus uñas de novia.

Agosto 12, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
Esta fue la manicura que Georgina Rodríguez usó el día de su boda

Esta fue la manicura que Georgina Rodríguez usó el día de su boda

Instagram: georginagio

El pasado 11 de agosto, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron que, después de muchos años juntos, finalmente decidieron llegar al altar y darse el “sí, quiero” que los unió en matrimonio. La pareja confirmó la emocionante noticia con una romántica fotografía a través de Instagram, en la que presumieron sus alianzas. La imagen se convirtió rápidamente en la primera fotografía oficial de esta nueva etapa de su relación.

Pero ¿qué hay del look de la novia? Algunas imágenes han revelado cómo se arregló la modelo y empresaria para el día de su boda. Georgina Rodríguez cuidó cada detalle de su look nupcial y su manicura no fue la excepción.

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Esta fue la manicura que Georgina Rodríguez usó el día de su boda

Para su gran día, Georgina optó por una propuesta de uñas sofisticada, minimalista y atemporal. Se trató de un diseño que ha sido tendencia durante los últimos meses: las milky nails.

Esta manicura se caracteriza por utilizar esmaltes en tonos blancos translúcidos, lechosos o ligeramente rosados que dejan un acabado suave y muy sutil sobre las uñas. A diferencia de un blanco completamente opaco, el efecto milky es el favorito de muchas mujeres porque permite que la uña conserve cierta transparencia, creando ese aspecto de manos limpias, cuidadas y luminosas.

¿Cómo pedir las milky nails de Georgina Rodríguez en el salón?

Si te obsesionaste con el diseño de uñas de Georgina tanto como nosotras, la siguiente vez que vayas al salón no te olvides de pedirle a tu manicurista un acabado milky white translúcido, en lugar de un esmalte blanco completamente opaco. También puedes elegir diferentes niveles de intensidad. Mientras menos capas se apliquen, más translúcidas se verán las uñas; mientras más capas, mayor será la cobertura y la opacidad.

Recuerda que el acabado brillante también es uno de los detalles importantes para conseguir ese efecto “clean girl” y sofisticado que caracteriza a las milky nails.

uñas milky

pinterest

georgina rodriguez milky nails manicura boda
Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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