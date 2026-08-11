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¿Mitchie y Shane siguen juntos en Camp Rock 3?

Demi Lovato regresa como Mitchie Torres en Camp Rock 3, pero ¿qué pasó con su relación con Shane Gray? Esto es lo que se sabe.

Agosto 11, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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¿Mitchie y Shane siguen juntos en Camp Rock 3?

Getty Images

Camp Rock se estrenó en el 2008 en Disney Channel y rápidamente se convirtió en una de las películas favoritas de aquella década. Protagonizada por Demi Lovato, Joe Jonas, Meaghan Martin, Alyson Stoner, Kevin Jonas y Nick Jonas, la trama seguía a Mitchie Torres, una joven aspirante a cantante que visita un campamento musical de verano que le cambia la vida: Camp Rock. La película obtuvo tan buena respuesta por parte del público que en el 2018 llego la secuela: Camp Rock 2: The Final Jam.

Ahora, 16 años después se confirmó la tercera parte de esta historia y afortudamente contará con la presencia de los Jonas Brothers y de Demi Lovato. Esto es lo que sabemos hasta el momento...

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Camp Rock 3: Demi Lovato regresa como Mitchie

Será el próximo 14 de agosto cuando podamos disfrutar de Camp Rock 3 en la pantalla a través de Disney Channel y en la plataforma Disney+. Si bien se creía que Demi Lovato solo iba a participar en el proyecto como productora, durante la premiere de la película el pasado 10 de agosto se confirmó que sí tendrá participación como actriz. La artista hará un cameo en el esperado filme, según anunció a través de redes sociales en donde aparecen algunas fotos de su personaje acompañadas del caption “mitchie 4 ever #thisisme”.

Los cuatro artistas se reunieron en la premiere de Camp Rock 3 que se llevó a cabo en Los Ángeles y Demi Lovato reveló en una entrevista cómo se siente de volver al papel que ayudó a que su carrera como artista se consolidara:

“Ha sido tan nostálgico y tan sanador volver a interpretar a Mitchie. Me lo pasé de maravilla”.

¿Mitchie y Shane siguen juntos en Camp Rock 3?

Mitchie Torres y Shane Gray son pareja en Camp Rock, por lo que muchos fanáticos se preguntan si su romance continuará en la tercera entrega de la franquicia. En los dos primeros filmes, los personajes de Demi Lovato y Joe Jonas protagonizaron una de las historias de amor más recordadas de Disney Channel, y la pregunta que persigue a todos los fans de Smitchie es: ¿su historia de amor continuará?

Hasta el momento, Disney no ha revelado si Mitchie y Shane continúan juntos en la trama de Camp Rock 3, así que habrá que esperar a ver qué sucede cuando la película llegue a la pantalla.

Entre los nuevos protagonistas se encuentran Liamani Segura como Sage y Malachi Barton como Fletch, quienes estarán en el centro de esta nueva historia. La competencia traerá consigo nuevas amistades, rivalidades, romances y, por supuesto, mucha música.

Han pasado más de 15 años desde que Camp Rock 2: The Final Jam llegó a Disney Channel y, finalmente, el campamento musical que marcó a toda una generación estárá de vuelta.

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Camp Rock 3 Mitchie y Shane siguen juntos Mitchie y Shane
Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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