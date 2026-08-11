Suscríbete
Síguenos en:

Mitchie y Shane

camp-rock-3-mitchie-y-shane-siguen-juntos(1).jpg
Entretenimiento
¿Mitchie y Shane siguen juntos en Camp Rock 3?
Demi Lovato regresa como Mitchie Torres en Camp Rock 3, pero ¿qué pasó con su relación con Shane Gray? Esto es lo que se sabe.
Agosto 11, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja