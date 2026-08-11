Menú
Amor y sexo
Entretenimiento
Moda y Belleza
Fitness
Equidad
Suscríbete
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
Búsqueda
Enviar búsqueda
Amor y sexo
Entretenimiento
Moda y Belleza
Fitness
Equidad
Síguenos en:
twitter
instagram
facebook
tiktok
pinterest
Mitchie y Shane
Entretenimiento
¿Mitchie y Shane siguen juntos en Camp Rock 3?
Demi Lovato regresa como Mitchie Torres en Camp Rock 3, pero ¿qué pasó con su relación con Shane Gray? Esto es lo que se sabe.
Agosto 11, 2026
·
Gabriela Velasco Ceja