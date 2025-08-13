¿Tendremos Camp Rock 3? Parece que Joe Jonas ya lo confirmó

Hablar de películas que marcaron nuestra infancia y adolescencia siempre va de la mano de mencionar clásicos de Disney. Desde películas animadas a musicales que nos enseñaron nuestros primeros pasos de baile.

Y con la creciente iniciativa de traer producciones de hace años a la actualidad con reboots o secuelas, la esperanza de volver a disfrutar de Camp Rock deja de parecer un sueño lejano y cada vez se siente más tangible, en especial después de lo que dijo Joe Jonas.

¿Qué dijo Joe Jonas en Hot Ones Versus?

Fue durante su visita al programa Hot Ones Versus que los hermanos Jonas pusieron a prueba su capacidad para resistir el picante y de paso abordaron uno de los rumores más sonados en los últimos meses: una posible tercera entrega de Camp Rock.

A medida que avanzó el programa Nick tuvo que leer una tarjeta con un reto para Joe, la cual le pedía leer lo último que anotó en su app de notas. A lo que Joe leyó lo siguiente:

“Leer Camp Rock 3.”

A lo que Nick y Kevin se sorprendieron y voltearon a ver la cámara de manera nerviosa y entre risas. Poco después Joe agregó que era real lo que dijo y le pidió perdón a Disney.

Youtube: First We Feast

Ese pequeño clip no tardó en volverse viral y enloquecer a los fans, quienes no dudaron en inundar las redes de teorías sobre la posible trama de la tercera entrega. Aunque cabe mencionar que Disney no ha salido a confirmar o negar el proyecto, por lo que sigue sin ser una realidad.

Getty Images

Entonces solo nos queda esperar noticias del gigante del entretenimiento sobre esta posible continuación con la que venimos soñando. Que si somos honestas, el ver a los hermanos Jonas hace unos días en el escenario junto a Demi Lovato cantando los hits de Camp Rock nos llenó el corazón, pero nos hizo querer aún más el verlos de nuevo grabando una película juntos.