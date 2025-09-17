Camp Rock 3 es una realidad y esto es lo que sabemos al respecto

Lo que empezó como rumores y una confirmación muy superficial por parte de Joe Jonas, ahora es completamente oficial

Si algo marcó la infancia y adolescencia de millones de personas, sin duda fueron las películas de Disney, pero específicamente los musicales que salieron en la primera década de los 2000.

Ya que no solo nos hicieron bailar frente a la tele por horas, también se volvieron parte fundamental de la cultura pop de la época. Por lo que no es de sorprender que se empezara a voltear a ver la posibilidad de reboots o continuaciones de grandes franquicias.

Afortunadamente, no tendremos que esperar mucho para recibir una tercera entrega de Camp Rock, ya que Disney acaba de confirmar su regreso y las grabaciones ya arrancaron en Vancouver.

¿Qué se sabe de Camp Rock 3?

De momento, algunos de los integrantes del cast confirmados son los hermanos Jonas, Demi Lovato y Maria Canals-Barrera (quien interpreta a la mamá de Demi en la franquicia). En cuanto a nuevos integrantes, se suman nombres como los de Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts y Ava Jean.

¿De qué va a tratar Camp Rock 3?

Según lo reportado por Deadline, la historia se centrará en el regreso de Connect 3 al campamento para redescubrir a la nueva superestrella después de que la banda se quedara sin teloneros para su gran gira de reencuentro. Es en este regresar a Camp Rock que se topan con nuevos campistas como Sage (Segura) y su hermano Desi (Stone), la prodigio del violonchelo Rosie (Pollack), el baterista Cliff (Trotter), la reina de la coreografía Callie (Pitts), la intimidante influencer Madison (Jean) y el chico malo del campamento Fletch (Barton).

De momento no se ha dado más información sobre la producción o posible fecha de estreno, pero con lo poco que se ha dado a conocer, ha sido suficiente para enloquecer a los fans que crecieron con la increíble historia que nos dieron en Camp Rock 1 y 2. Pero sin duda lo que más nos hace ilusión es volver a ver a Demi junto a los Jonas haciéndonos bailar al ritmo de sus canciones.