Amor y Sexo

Alerta: 15 red flags en hombres en la primera cita (que no debes ignorar)

La primera cita no es solo para ver si hay química, sino para detectar señales. Y sí, hay gestos, comentarios y actitudes que dicen mucho antes de que él mismo lo haga. Estas son las 15 red flags más comunes que deberías tomar en cuenta si no quieres invertir tu energía donde no hay reciprocidad.

Diciembre 18, 2025 • 
Leilani Aviles
San Valentín: Ideas para citas (que no son aburridas) y que te harán salir de la rutina

Getty Images

1. Llega tarde y no se disculpa

Una cosa es un imprevisto, otra es mostrar desinterés. La puntualidad no es solo educación, es respeto por tu tiempo.
Traducción: si desde el primer día muestra que su agenda importa más que la tuya, lo hará después también.

2. Habla solo de sí mismo

Una conversación donde tú eres público y él, protagonista, es una bandera roja con megáfono.
Ejemplo: te interrumpe, ignora tus respuestas o convierte todo en una historia suya.Traducción: ego alto, empatía baja.

3. Habla mal de sus ex

Una persona que descalifica a sus relaciones pasadas aún no ha hecho su proceso.
Ejemplo: “todas eran locas”, “yo siempre doy más y me decepcionan”.Traducción: su patrón no cambió… solo su cita.

4. Critica lo que comes, bebes o vistes

Esa actitud “disfrazada” de opinión es control disfrazado de interés.
Traducción: quien juzga tus decisiones pequeñas puede intentar controlar las grandes.

5. Se burla de los meseros o del personal

Esta es una red flag silenciosa, pero definitiva. La forma en que trata a quienes no “necesita impresionar” dice más que cualquier cumplido.
Traducción: falta de empatía básica = alerta emocional.

6. Evita hablar de temas personales

Si solo se mantiene en lo superficial y esquiva preguntas simples (“¿vives solo?”, “¿qué te gusta hacer?”), algo esconde o no está interesado en conectar.Traducción: emocionalmente no disponible o solo busca pasar el rato.

7. Revisa su celular constantemente

No hay frase más clara que “tú no eres mi prioridad”.Ejemplo: contesta mensajes, mira redes o “trabaja” mientras están juntos.
Traducción: si no puede concentrarse en ti una hora, no lo hará nunca.

8. Hace comentarios pasivo-agresivos

Frases disfrazadas de humor que en realidad son críticas.Ejemplo: “te ves mejor en persona”, “no pareces de las que comen mucho”.
Traducción: inseguridad proyectada en forma de ironía.

9. Quiere avanzar demasiado rápido

El interés genuino respeta el ritmo. Si desde la primera cita busca forzar contacto físico, invadir tu espacio o hablar de sexo sin contexto, está priorizando su deseo, no tu comodidad.Traducción: no entiende (ni respeta) límites.

10. Evita pagar o no ofrece dividir

No se trata de quién paga, sino de cómo maneja el tema. Si asume que pagarás o muestra cero disposición, revela falta de consideración.
Traducción: desinterés y poco sentido de reciprocidad.

11. Habla mal de las mujeres en general

Frases tipo “ya no hay mujeres como antes” o “todas son interesadas” son banderas rojas con luces de neón.
Traducción: mentalidad machista y poco respeto hacia lo femenino.

12. Se victimiza

Cuenta historias donde todos lo han traicionado, nadie lo entiende y siempre es la víctima.
Traducción: inmadurez emocional y falta de responsabilidad afectiva.

13. Ignora tus límites pequeños

Si le dices “no quiero beber más” o “prefiero no hablar de eso” y insiste, ya tienes tu respuesta.
Traducción: cuando no respeta un límite menor, tampoco respetará los mayores.

14. Se contradice o evita detalles

Dice una cosa y luego la cambia, o no da datos claros sobre su vida.
Ejemplo: cambia de tema cuando le preguntas dónde vive o qué hace.Traducción: hay algo que no quiere que sepas.

15. Te hace sentir incómoda o confundida

Más allá de todas las señales, tu intuición es la más precisa. Si algo no se siente bien, aunque no sepas por qué, escúchalo.
Traducción: la energía no miente.

Conclusión Cosmo

La primera cita no define el futuro, pero sí revela el presente. Un hombre con buenas intenciones se nota por su respeto, su atención y su interés genuino en conocerte, no en evaluarte.

Si tienes que justificar comportamientos incómodos desde el día uno, no estás exagerando: estás detectando lo que tu intuición ya sabe.

Porque el amor sano no te pone en alerta. Te da calma.

Leilani Aviles
Leilani Aviles
Romántica amante de la música y de ayudar a los demás; siendo una voz que busca generar un cambio y devolverle la vida a lo que necesitaba un aire de esperanza...
