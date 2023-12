¿Te hace el amor o solo tiene sexo contigo? Fíjate en estas acciones y descubre más sobre sus sentimientos

¿Cuál es la principal diferencia entre tener sexo y hacer el amor? Dicen que tener sexo es vaciar el cuerpo, hacer el amor es llenar el alma, y es que el segundo término engloba sentimientos, emociones y una conexión espiritual que solo se presenta cuando las dos personas involucradas en el acto sexual están enamoradas. Entonces, ¿cómo detectar cuando un hombre no está enamorado?

Un hombre que no está enamorado hace estas 5 cosas durante el sexo

No te mira a los ojos

Las miradas profundas, intensas y coquetas generan un vínculo íntimo entre dos personas, sobre todo durante el sexo. Bien dicen que el primer beso no se da con la boca, sino con la mirada, por lo que un hombre que no está enamorado de ti se limitará al plano físico y no tratará de conectar a nivel emocional ni espiritual contigo.

Un hombre que no está enamorado hace estas 5 cosas durante el sexo Getty Images

Huye después del acto

Olvídate de tomar una siesta abrazados o de tener una profunda conversación después de tener relaciones sexuales, un hommbre que no está interesado en tener un vínculo serio contigo se irá apenas termine el acto.



No se preocupa por satisfacerte

Él va a lo que va: a satisfacerse a sí mismo. No te pregunta qué te gusta, cómo te gusta ni dónde te gusta, únicamente se preocupa por llegar al clímax y no le quita el sueño saber si tú lograste terminar o no. Se trata de un encuentro íntimo unilateral y un tanto egoísta.

No cucharea contigo

Cuando un hombre solo tiene intenciones de tener relaciones sexuales contigo sin involucrarse en el tema emocional, se vestirá inmediatamente después del acto. Olvídate de tener ese momento tipo película romántica de Hollywood en la que el chico de tus sueños te cucharea mientras te llena de besos, caricias y abrazos.



No es delicado

No es paciente, empático o delicado contigo. Por el contrario, un hombre enamorado te anima, te apoya y te hace sentir segura entre sus brazos. Si no te hace sentir en confianza ni es caballeroso o atento cuando están en pleno acto sexual, ten por seguro que no tiene ningún tipo de sentimieto por ti.