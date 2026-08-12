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milky nails
Entretenimiento
Esta fue la manicura que Georgina Rodríguez usó el día de su boda
Georgina Rodríguez eligió una manicura elegante y atemporal para el día de su boda con Cristiano Ronaldo. Así fueron sus uñas de novia.
Agosto 12, 2026
·
Gabriela Velasco Ceja