El tratamiento de Ozempic se ha vuelto cada vez más común alrededor del mundo. La semaglutida, la sustancia del fármaco encargada de disminuir el apetito y aumentar la saciedad, alcanza su concentración máxima aproximadamente entre uno y tres días después de una dosis y va acumulándose progresivamente en el organismo, por lo que es común que conforme pase el tiempo, los cambios sean mucho más notorios en las tallas y en la báscula. Sin embargo, algunas personas han señalado que a pesar de que continúan con el tratamiento de Ozempic, dejan de bajar de peso. ¿A qué se debe esto?

¿Cuánto tiempo tarda Ozempic en empezar a hacer efecto? Getty Images

¿Por qué dejas de bajar de peso aunque sigas tomando Ozempic?

El número de la báscula de pronto dejó de moverse a pesar de que sigues aplicando el medicamento de la misma manera. No has cambiado la rutina ni tus hábitos de alimentación, entonces, ¿por qué tu cuerpo está en pausa y decidió no dar más resultados? Lo más probable es que te hayas preguntado si Ozempic dejó de funcionar, pero la respuesta es: no necesariamente. La pérdida de peso al tomar fármacos GLP-1 no es líneal y depende de distintos factores. Cuando llegas a una meseta de peso incluso cuando continúas ingiriendo semaglutida, tu cuerpo comienza a necesitar menos energía para realizar tus actividades del día a día, por lo que la cantidad de alimentos que antes te generaban un déficit calórico, pueden dejar de producir el mismo efecto después de haber bajado radicalmente de peso.

Ya no hay tanto peso que perder

Debido a esto, es común que la pérdida de peso comience siendo más rápida y conforme avanza el tratamiento se vuelva más lenta, pues en las semanas posteriores ya no tienes tanto peso que perder, por lo que bajar kilos adicionales se vuelve cada vez más complicado. Esto no quiere decir que el medicamento haya dejado de funcionar, sino que el organismo se encuentra en un estado diferente al del comienzo del tratamiento.

La pérdida de peso no es lineal

Es importante que recuerdes que Ozempic no funcionará igual las primeras semanas que las últimas. Puedes perder algunos kilos durante un periodo, después permanecer varias semanas prácticamente en el mismo peso y posteriormente volver a notar cambios en tu cuerpo. Pero una pausa en la báscula no significa automáticamente que hayas llegado al final del tratamiento. Y hay algo más que puede hacer que la báscula no cambie de cifra: el peso corporal fluctúa constantemente. La alimentación, la actividad física, la retención de líquidos, el ciclo menstrual e incluso la hora del día pueden hacer que el número suba o baje temporalmente.