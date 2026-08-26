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por qué no bajo de peso con Ozempic
Wellness
¿Por qué dejas de bajar de peso aunque sigas tomando Ozempic?
Si notaste que has dejado de bajar peso aunque sigues tomando Ozempic, esto podría explicar por qué llegaste a una meseta
Agosto 26, 2026
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Gabriela Velasco Ceja