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por qué no bajo de peso con Ozempic

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Wellness
¿Por qué dejas de bajar de peso aunque sigas tomando Ozempic?
Si notaste que has dejado de bajar peso aunque sigues tomando Ozempic, esto podría explicar por qué llegaste a una meseta
Agosto 26, 2026
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Gabriela Velasco Ceja