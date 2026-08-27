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¿Qué es mejor para bajar de peso: Ozempic o Mounjaro?

¿Cuál de los dos medicamentos funciona mejor para bajar de peso? Esto reveló un estudio que comparo Ozempic y Mounjaro

Agosto 27, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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¿Qué es mejor para bajar de peso: Ozempic o Mounjaro?

Getty Images

Si últimamente has sentido que Ozempic y Mounjaro aparecen hasta en tus chats de WhatsApp, no eres la única. A pesar de que la principal función es estos medicamentos es ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre en adultos con diabetes tipo 2, también se han convertido en protagonistas de la conversación sobre pérdida de peso alrededor del mundo, pero hay una pregunta que sigue apareciendo: ¿cuál funciona mejor?

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Ozempic no baja de peso

Getty Images

¿Qué es mejor para bajar de peso: Ozempic o Mounjaro?

Diversos estudios han comparado directamente los componentes de Ozempic y Mounjaro, así como su funcionamiento y efectos secundarios. Mientras que el primero de ellos contiene semaglutida, cuya función es imitar a la hormona natural GLP-1 para estimular la producción de insulina, reducir el azúcar en la sangre y aumentar la sensación de saciedad, el segundo incluye como principio activo principal la tirzepatida, la cual también actúa como un agonista dual de los receptores hormonales GLP-1 para disminuir el apetito y regular el azúcar en la sangre. Pero ¿cuál es mejor?

Si bien las investigaciones revelaron que la tirzepatida logró una mayor pérdida de peso promedio que el Ozempic, esto no significa que sea la mejor opción para todas las personas.

¿Cuál hace perder más peso?

En el estudio SURMOUNT-5, publicado en The New England Journal of Medicine en 2025, 751 adultos con obesidad y sin diabetes recibieron tirzepatida o semaglutida durante 72 semanas. Al final de la investigación, aquellos que recibieron tirzepatida perdieron, en promedio, 20.2% de su peso corporal, mientras que quienes consumieron semaglutida perdieron 13.7%. Además, Mounjaro también produjo una mayor disminución de la circunferencia de cintura.

Sin embargo, esto no significa que todas las personas vayan a reaccionar de mejor forma con Mounjaro, pues los efectos varían de una persona a otra.

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Eurídice Aiymet Garavito García

ozempic Qué es mejor para bajar de peso Ozempic o Mounjaro Mounjaro
Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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