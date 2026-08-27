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Qué es mejor para bajar de peso Ozempic o Mounjaro
Wellness
¿Qué es mejor para bajar de peso: Ozempic o Mounjaro?
¿Cuál de los dos medicamentos funciona mejor para bajar de peso? Esto reveló un estudio que comparo Ozempic y Mounjaro
Agosto 27, 2026
·
Gabriela Velasco Ceja