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Qué es mejor para bajar de peso Ozempic o Mounjaro

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Wellness
¿Qué es mejor para bajar de peso: Ozempic o Mounjaro?
¿Cuál de los dos medicamentos funciona mejor para bajar de peso? Esto reveló un estudio que comparo Ozempic y Mounjaro
Agosto 27, 2026
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Gabriela Velasco Ceja