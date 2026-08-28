¿Qué pasa si cambias de Ozempic a Mounjaro?

Muchas personas que utilizan Ozempic o Mounjaro han tenido dudas con respecto al funcionamiento del tratamiento, en especial con la pérdida de peso. Sin embargo, algunos pacientes que se inclinan por el medicamento con semaglutida (Ozempic) han señalado que a pesar de que continúan con el fármaco, dejan de bajar de peso. El número de la báscula de pronto deja de moverse a pesar de que siguen aplicando el medicamento de la misma manera y de que no han cambiado la rutina ni sus hábitos de alimentación. Y entonces comienzan a preguntarse si Ozempic dejó de funcionar y deciden cambiarse a Mounjaro, un tratamiento similar, pero que contiene como principio activo principal la tirzepatida, la cual también actúa como un agonista dual de los receptores hormonales GLP-1 para disminuir el apetito y regular el azúcar en la sangre. Incluso algunos estudios han señalado que Mounjaro funciona mejor que Ozempic cuando se trata de bajar de peso.

¿Qué pasa si Ozempic deja de funcionar y cambias a Mounjaro?

Una de las mayores frustraciones al utilizar medicamentos como Ozempic para perder peso llega cuando la báscula deja de dar resultados. Cuando llegas a una meseta de peso incluso cuando continúas ingiriendo semaglutida, tu cuerpo comienza a necesitar menos energía para realizar tus actividades del día a día, por lo que la cantidad de alimentos que antes te generaban un déficit calórico, pueden dejar de producir el mismo efecto después de haber bajado radicalmente de peso. Después de meses viendo resultados, puede ocurrir que el peso se estabilice y que la pérdida de kilos sea cada vez menor. Esto no significa necesariamente que el medicamento haya dejado de funcionar: los estancamientos son muy comunes en este tipo de tratamientos.

Es entonces cuando aparece una pregunta que cada vez es más común: ¿qué pasa si cambio de Ozempic a Mounjaro?

Ozempic contiene semaglutida, mientras que Mounjaro contiene tirzepatida, y aunque ambos actúan de forma similar con el metabolismo, no son exactamente el mismo medicamento. La tirzepatida actúa sobre los receptores de GLP-1 y GIP, mientras que la semaglutida actúa sobre GLP-1.

¿Cambiar de Ozempic a Mounjaro puede hacer que vuelvas a perder peso?

En algunos casos, sí. Un estudio publicado en 2026 analizó a quienes que habían utilizado Ozempic y después cambiaron a Mounjaro. Entre las personas que habían presentado un estancamiento del peso, la pérdida promedio durante los seis meses posteriores al cambio fue de 8.1%. Quienes habían tenido un efecto no satisfactorio con Ozempic, pero no necesariamente un estancamiento después de haber perdido peso, fue de 2.9%.

Sin embargo, debes recordar que el tratamiento no funciona de la misma manera en todas las personas. El resultado depende de los hábitos, el organismo y la dosis del tratamiento.