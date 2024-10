Cómo convertirte en la versión más segura de ti misma según los expertos

Créeme, puede parecer que todos los demás lo tienen todo resuelto, pero en el fondo, muchos están luchando con este sentimiento de no creer que lo bueno les pasa porque están haciendo bien las cosas. Y es que exis- te una creencia engañosa que a menudo tiene sus raíces en nuestras experiencias pasadas, nuestros miedos y nuestras presiones sociales; pero la cuestión es que la felicidad no es un premio, no es algo que se merece: es un estado mental que se alcanza. Sigue leyendo...

¿Por qué nos boicoteamos?

Para Silvina Victoria Hertel, mentora de Desarrollo Perso- nal+Wellness, el autosabotaje tiene que ver con la autoprotección. “El cerebro está diseñado para hacernos sobrevivir y todo nuestro sistema energético está diseñado ancestralmente para garantizar esa supervivencia. Entonces, si hay alguna infor- mación, patrón, vivencia o cual- quier imprint en nosotras (mucho de esto viene incluso en nuestro ADN), buscaremos sobrevivir”, explica. Pero como en todo, cada persona y caso es diferente. Por ello, Silvia insiste en que debe trabajarse en una misma, conocer nuestra historia de familia y las creencias que cargamos de manera inconsciente: “Esos puntos de vista crean y moldean lo que vivimos, aunque en general no los vemos”. De ahí que a veces, cuando una cosa no nos sale bien, pensemos que algo está mal con nosotras, cuando en realidad es nuestro inconsciente protegiéndonos.

El “no me lo creo”

Victoria comparte que este pensamiento en general sucede por una percepción equivocada de quienes somos, de nuestro propio valor, “también podría estar detonándose de memorias de supervivencia asociadas a eso bueno que sucede con alguna vivencia negativa, por ejemplo”. Y entonces es cuando comenzamos con el diálogo de “no creo que soy digna o merecedora de lo bueno y lo rechazo o lo destruyo”, puntualiza.

Entonces, ¿cómo empiezo a liberarme de estas dudas sobre mí? Victoria responde que algunas estrategias que podemos implementar son identificar si esas dudas son propias o si percibimos las de alguien más. “Después, hay que dar la instrucción de liberar todo lo que esté creando esa duda y comenzar a identificar las creencias que se tienen sobre sí misma, cómo ha sido su historia, para luego transformarlas con herramientas de desarrollo personal”, amplía, e insiste en la importancia de saber y conocer dichos patrones, que actúan como un software que trabaja en el fondo de nuestros pensamientos. “Si dudo de mí, si no creo que puedo lograrlo, si pienso que soy incapaz... pues eso termina- ré haciendo afuera”, sostiene.

Céntrate en ti

Muy bien, ya entendimos de dónde viene y cómo darnos cuenta de este pensamiento... ¿y ahora qué hacer? Para empezar, elegir cambiar la situación. “Siempre digo que soltar es poner el foco en otro lado. Y en este caso se trata de poner el foco y la atención en mí, en qué necesito, qué deseo, cómo quiero crear mi vida, qué requiero ser o hacer para lo- grarlo”, continúa la experta. Así pues, le cuestiono si, además de tomar su guía, existen otras terapias o a quién más debemos recurrir entonces.

“No hay una sola terapia o herramienta, es un tema complejo que debe trabajarse con cierta profundidad. Particulamente uso varias disciplinas, todo lo que ayude a cambiar el mindset y eliminar esta información del cuerpo. Me gusta el coaching porque está orientado a cambios rápidos en el presente, o terapias de sanación que se enfocan en quitar esta información del campo energé- tico”, sugiere.

¿Qué sigue? ¿Cómo me doy mantenimiento?

Victoria nos comparte que este es un proceso donde se avanza por capas. “No conozco a nadie que esté al 100 con este tema. Entonces, la jugada es profundizar en el autoconocimiento, cómo hago las cosas, estar presente y consciente cada vez más”, ahonda.

En cuanto al tema de la autoconfianza, no hay límite para seguir trabajando en ella. Hacerlo nos ayuda a reconocer que hicimos todo para cumplir con lo que nos propusimos. “Lo más importante es no desanimarnos cuando no se da, sino seguir avanzando, intentando y apren- diendo; identificar dónde me juzgo y dejar de hacerlo, tratarme con más amabilidad, estar ahí para mí y honrar mi propio proceso”, concluye Victoria.

Baja autoestima Foto: Getty Images

5 tips para tener confianza en ti misma

1. Trabaja en tu sistema nervioso, recupera la calma.

2. Medita, mantente presente en tu cuerpo.

3. Cuida tu bioquímica, come más limpio, descansa mejor, muévete.

4. Identifica qué te dices en tu diálogo interno y qué juicios tienes sobre ti.

5. Ahora sí, ¡transforma esas creencias y juicios!