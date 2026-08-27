¿Otro bebé en camino para Kylie Jenner? Esto dijo sobre sus planes con Timothée Chalamet

Kylie Jenner y Timothée Chalamet se han convertido en una de las parejas más queridas y estables de Hollywood, lo que comenzó entre rumores y especulaciones terminó por consolidarse en una relación seria, en la que ambos han dejado ver que tienen importantes planes para el futuro.

La pareja se ha mostrado muy reservada con los que respecta a su vida personal; sin embargo, algunas declaraciones de la empresaria, han revelado su deseo de tener más hijos y mantener una familia más grande junto al actor.

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¿Kylie Jenner quiere tener más hijos?

Durante una entrevista para la revista Vanity Fair, que se publicó en marzo de 2026, Kylie aseguró que sí desea tener más hijos; sin embargo, la empresaria quiere enfocarse en sí misma y en sus proyectos personales, antes de ampliar la familia.

“En los últimos años de mis 20, quiero centrarme solo en mí, mis negocios, mi trabajo, viajar con mis hijos, disfrutarlos… Y luego, quiero tener más hijos”, reveló Kylie.

Kylie ya es madre de Stormi, de ocho años, y Aire, de cuatro, pero no descarta volver a ser mamá en el futuro, y por otra parte, no considera necesario casarse antes de tener otro hijo, por lo que mantiene una postura abierta sobre sus planes familiares.

Los planes de Kylie Jenner para tener hijos con Timothée Chalamet Getty Images

Los planes de Kylie Jenner para tener hijos con Timothée Chalamet

De acuerdo con fuentes cercanas a la pareja Kylie y Timothée están en un gran momento de su relación, que está basada en la confianza y la comunicación, por lo que ambos contemplan la posibilidad de tener un hijo juntos, pero sin prisas por casarse o formar una familia, pues prefieren disfrutar su relación y dejar que las decisiones importantes lleguen a su debido tiempo.

Por otra parte, durante uno de los capítulos del reality ‘The Girls’, de su hermana Khloé Kardashian, la pequeña de las Jenner admitió que le gustaría tener otro bebé, aunque esta vez contempla la posibilidad de que sea por gestación subrogada.

“Créeme, la idea de llevar otro embarazo ahora mismo me parece una locura”, dijo Kylie. “No quiero decir que no rotundamente, pero estoy casi segura al 99,9% de que no podría hacer algo así”.

¿Qué piensa Timothée Chalamet de ser padre?

Timothée Chalamet también ha dejado abierta la posibilidad de convertirse en padre, al señalar en una entrevista con Vogue en noviembre de 2025, que tener hijos podría estar entre sus planes futuros; sin embargo, ha preferido mantener su relación con Kylie Jenner en privado y evitar dar detalles sobre su vida sentimental.