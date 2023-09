[VIDEO] Kylie Jenner y Timothée Chalamet besándose apasionadamente en el concierto de Beyoncé

¡Paren todo! Kylie Jenner y Timothée Chalamet son la nueva pareja del momento en Hollywood!

Parece que las hermanas Jenner finalmente encontraron el verdadero amor. El historial romántico de Kendall Jenner incluye nombres como Harry Styles, Justin Bieber, Devin Booker, Ben Simmons y actualmente Bad Bunny, con quien lleva varios meses manteniendo un romance. Por su parte, Kylie Jenner es conocida por haber mantenido dos largas relaciones; la primera con Tyga y posteriormente con Travis Scott, con quien incluso tuvo dos hijos juntos: Stormi y Aire. Sin embargo, las cosas no funcionaron con el padre de sus hijos y hoy en día se encuentra dándose otra oportunidad en el amor, esta vez con Timothée Chalamet.

El talentoso actor de Hollywood —conocido por haber participado en películas como Dune, Call Me By Your Name, Wonka, Bones and All, Lady Bird y más— y la creadora de Kylie Cosmetics despertaron rumores de romance desde hace varios meses, pero nunca habían sido 100% confirmados, hasta ahora que la pareja fue captada besándose en el concierto de Beyoncé.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet besándose apasionadamente en el concierto de Beyoncé

Kylie Jenner y Timothée Chalamet acaban de hacer público su romance en el concierto de Beyoncé. Los artistas no temieron en demostrar su amor mediantes besos y abrazos frente al público y los medios que asistieron al recinto. Fue TMZ quien obtuvo el video de la pareja besándose apasionadamente en el estadio SoFi de Los Ángeles.

Chalamet y Jenner estaban en la sección VIP con Kendall, Lori Harvey, Justine Skye y Justin y Hailey Bieber. Adele, Zendaya y Kim Kardashian también estuvieron presentes en el concierto de Beyoncé. ¡Mira aquí el video!