Así descubrió Tini Stoessel el presunto fraude de su padre con las ganancias de su carrera

Actriz y cantante, Tini Stoessel logró construir un millonario patrimonio gracias a sus más de 15 años de trayectoria artística; sin embargo, en los últimos días habría descubierto que no es propietaria de los bienes y ganancias que generó durante su carrera, debido a la administración que estuvo a cargo de su padre, Alejandro Stoessel.

Hace tres meses, Tini solicitó una auditoría sobre la gestión de su padre y exmanager, quien durante años estuvo al frente de la administración de su carrera y de la firma de acuerdos en su nombre. El resultado habría sido desolador y profundizó una ruptura familiar que ahora parece definitiva.

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El resultado de la auditoría que Tini Stoessel realizó sobre la gestión de su padre, Alejandro Stoessel

De acuerdo con varios medios argentinos, la auditoría habría revelado que Alejandro Stoessel controla los derechos económicos de la carrera e imagen de Tini, los cuales estarían vinculados a sociedades de las que la cantante no sería propietaria.

Esto significaría que Tini no tendría control sobre parte de los ingresos y decisiones relacionadas con su trayectoria artística, es decir, la cantante no tiene derecho sobre su imagen, su arduo trabajo ni sobre su dinero, todo sería de su padre.

¿De cuánto es la fortuna de Tini Stoessel que maneja su padre Alejandro Stoessel?

La auditoría habría revelado una fortuna estimada en 70 millones de dólares, además de una estructura legal que habría dejado a Tini con un control parcial e injusto sobre sus bienes materiales y artísticos.

Durante toda su carrera, los activos de la cantante estuvieron bajo la tutela de empresas creadas y controladas exclusivamente por su padre, que ejercía el control sobre Tini de la siguiente forma:

Bloqueo bancario: Tini Stoessel habría dependido de la autorización de su padre para realizar movimientos de dinero y no habría tenido acceso directo a sus cuentas bancarias hasta junio de 2026.

Pagos discrecionales: Tini habría recibido dinero únicamente cuando su padre, Alejandro Stoessel, autorizaba personalmente los pagos.

Falta de contratos formales: La auditoría habría detectado la ausencia de contratos regulares de representación y de una liquidación formal de honorarios.

Restricción de gastos: A pesar de generar millones de dólares, Tini habría tenido un límite de apenas 5 mil dólares en su tarjeta de crédito.

¿Por qué Tini Stoessel decidió auditar a su padre?

Tras el anuncio de boda con Rodrigo De Paul, Tini habría decidido revisar a fondo sus contratos y patrimonio, impulsada principalmente por su prometido, quien le habría aconsejado revisar su patrimonio.

El supuesto descubrimiento de que no tenía control legal sobre parte de los frutos de su carrera habría provocado una ruptura definitiva con su padre y podría derivar en una disputa judicial por sus derechos artísticos.