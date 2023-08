¿Rodrigo de Paul regresará con Cami Homs tras su separación con Tini Stoessel?

¿Se darán otra oportunidad Rodrigo de Paul y Cami Homs? Esto es lo que sabemos...

Ariana Grande y Dalton Gomez, Rauw Alejandro y Rosalía, Sofia Vergara y Joe Manganiello son algunas de las parejas que han terminado inesperadamente su relación durante las última semanas; ahora, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel acaban de sumarse a la lista de rupturas.

Fue en el 2022 cuando el futbolista y la cantante hicieron pública su relación. Anteriormente, Tini mantuvo un noviazgo con Sebastián Yatra, mientras que Rodrigo tuvo una relación con Cami Homs durante más de una década, además de que tienen dos hijos en común. Es precisamente la modelo argentina la que está dando de qué hablar tras la ruptura de su ex pareja con la intérprete de Miénteme, pues los fans se preguntan si Rodrigo y ella retomarán su relación.

Así reaccionó la ex de Rodrigo de Paul ante la separación del futbolista con Tini Stoessel

Tini Stoessel decidió abrirse con sus seguidores y fue ella misma quien reveló que se separó de Rodrigo de Paul tras tener un apasionado romance con él: “Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, expresó la cantante.

Ahora, Pity, la numeróloga, reveló el futuro de Rodrigo de Paul y Cami Homs ahora que la relación con Tini terminó. Fue a través de LAM que Ángel de Brito transmitió un video en el que la numeróloga hizo importantes revelaciones.

“Creo que no está totalmente cerrada la relación con su ex esposa, con Cami. Va a haber muchas sorpresas, me parece que va a haber rotación de gente este año. La primavera va a traer muchas cosas”, reveló y añadió: “Algo va a pasar ahí. Me parece que las cosas que quedaron pendientes siempre se tienen que resolver a la larga o a la corta. Pasa muchas veces cuando uno ve cosas, que uno las dice y después dicen ‘no ocurrió’. Claro, son cosas que no se saben y que no quedan tan expuestas. Yo no digo que van a volver, sino que hay cosas que quedan ahí y se tienen que resolver”, finalizó Pity sobre el futuro de Rodrigo de Paul y Cami Homs.