Así fue como Taylor Swift sorprendió a Travis Kelce en su primera cita

El amor que hay entre Taylor y Travis es algo a lo que muchas aspiramos, en especial por la manera en que su romance empezó, una genuina historia sacada de una película romcom. ¿El jugador estrella de la NFL logra enamorar a LA superestrella del pop? Qué más podíamos pedir.

Aunque su relación es una de las más sólidas en la industria del entretenimiento, también es una de las más privadas, por lo que enterarnos de datos sobre sus primeras citas o interacciones es algo que nos enternece el corazón. Y su más reciente confesión no fue la excepción.

Ya que durante su visita al podcast de los hermanos Kelce, New Heights, Taylor no solo nos sorprendió con el primer vistazo a la portada de su doceavo álbum, “The Life of a Showgirl”, sino que también abrió su corazón sobre su relación con Travis y su primera cita.

Youtube: New Heights

Tay Tay nos contó cómo logró dejar anonadado a Travis con una simple pregunta que seguro no se esperaba el jugador de los Chiefs. La cual fue enfocada a la final del Super Bowl LVII, en la que los hermanos Kelce se enfrentaron, y no solo marcó una de las victorias más importantes de Travis, también fue la última derrota de su hermano, ya que con ese partido, Jason cerraba su participación en la NFL.

La pregunta con la que Taylor dejo sorprendido a Travis Kelce

La ganadora del Grammy le preguntó qué sintió al estar en la misma cancha que su hermano, pero como contrincantes. A lo que Travis le explicó que realmente nunca estuvieron al mismo tiempo en la cancha por la manera en que sus respectivas posiciones nunca se enfrentaron directamente.

El apoyo mutuo es incondicional para Taylor y Travis

Aunque a simple vista pudo ser un momento vergonzoso para cualquiera, Taylor lo tomó con gracia y Travis lo vio como una señal de interés genuino de la cantante por él. Interés que con el tiempo iría creciendo, ya que la internet de “Bad Blood” confesó que ahora está obsesionada con el deporte e incluso ha dejado sorprendidos a sus amigos por la manera tan apasionada de la que habla de todo lo relacionado con los Chiefs.

Lo más tierno es que este empeño por aprender de la profesión de Travis es algo que ha motivado al jugador de fútbol americano a querer conocer más del mundo de Taylor, desde la complejidad que involucra montar un show de tres horas, a cómo TayTay se abre emocionalmente en cada canción.

La historia de amor más linda de la actualidad

Esto no solo nos deja en claro que ambos están completamente entregados en esta relación y enfocados en hacerla funcionar, sino que también nos recuerda que los romances de ensueño son reales, pero son algo que se construye en pareja con respeto y un profundo apoyo mutuo.