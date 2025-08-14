The Life of a Showgirl: fecha de lanzamiento, tracklist y qué nos espera de esta nueva era

La vida es buena y lo sabes porque Taylor Swift ya compartió más información sobre su tan esperado y ansiado doceavo álbum de estudio titulado The Life of a Showgirl. El cual se venía rumoreando desde el The Eras Tour, en el que una puerta naranja fue suficiente para desatar teorías que no estuvieron tan descabelladas después de todo. Es por eso que aquí te dejamos todo lo que ha compartido al momento y lo que nos espera en esta nueva era.

¿Cuándo se estrena “The Life of a Show Girl”?

El doceavo álbum de estudio de Taylor Swift tiene como fecha de estreno el 3 de octubre del 2025.

Tracklist de The Life of a Show Girl:

Las 12 canciones interpretadas y producidas por Taylor con ayuda de Max Martin y Shellback que componen el álbum son:

1. The Fate of Ophelia

2.⁠ ⁠Elizabeth Taylor

3.⁠ ⁠Coalite

4.⁠ ⁠Father Figure

5.⁠ ⁠Eldest Daughter

6. Ruin The Friendship

7.⁠ ⁠Actually Romantic

8.⁠ ⁠Wi$h Li$t

9.⁠ ⁠Wood

10.⁠ ⁠CANCELLED!

11.⁠ ⁠Honey

12.⁠ ⁠The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

Instagram: taylorswift

¿Qué nos espera en esta era?

De momento, lo que es seguro de esta era es que el color que la caracteriza es naranja y podemos ver una clara alusión a la cultura de las showgirls, la cual nació en los cabarets de Francia y se popularizó en los años 50-60 en los casinos de Las Vegas.

Una de las teorías que más tracción ha ganado en redes es que este álbum podría ser un vistazo a la Taylor detrás de todo el glamour, la que afronta momentos difíciles fuera de las cámaras y frente a ellas da shows que nos dejan sin aliento.

Concepto que está muy arraigado a la cultura de las showgirls, quienes con el tiempo han hablado de los estándares de belleza tan inalcanzables a los que eran sometidas para formar parte del “show” y los estragos que estos han tenido en su vida. Algo a lo que Taylor no es ajena.

Instagram: taylorswift

Ahora solo nos queda esperar que llegue el 3 de octubre, pero para no morir de ansiedad en el intento, podemos disfrutar de las canciones que ha lanzado Taylor junto a Max Martin para irnos empapando de la vibra y, quién sabe, tal vez también aprovechar e ir armando nuestros looks más top en naranja para vernos como todas unas showgirls.