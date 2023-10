Entérate de cuál es y cuánto cuesta el perfume que Taylor Swift usa diariamente

La fiebre de Taylor Swift continúa a tope gracias al estreno de su película, The Eras Tour. Millones de swifties alrededor del mundo han revivido algunos de los mejores conciertos de la gira de la cantante mediante este filme que está siendo un rotundo éxito en taquilla. Los fanáticos presentan cada vez más euforia por la intérprete de Anti-Hero, por lo que incluso han comenzado a replicar sus looks y a comprar el perfume que utiliza para oler como ella, pero ¿cuál es su fragancia favorita?

¿A qué huele Taylor Swift? Este es el perfume que usa la cantante

Flowerbomb de Viktor&Rolf

El perfume preferido de Taylor Swift es el Flowerbomb de Viktor&Rolf, una fragancia que tiene como acordes principales los siguientes:



Florales

Pachulí

Floral blanco

Amaderado

Cítrico

Atalcado

Dulce

Almizclado

Cálido especiado

Rosas

Flowerbomb de Viktor&Rolf fue lanzado en el 2005 y creado por Olivier Polge, Carlos Benaim, Domitille Michalon Bertier y Dominique Ropion. Sus notas olfativas son té, bergamota, osmanto, orquídea, jazmín, rosa, fresia, flor del naranjo africano, pachulí, almizcle y vainilla. Este icónico perfume ganó el premio FiFi Award Best National Advertising Campaign / Print 2006 y durante muchos años ha sido la fragancia que no abandona Taylor Swift.

Lo mejor de todo, es que quienes utilizan este perfume aseguran que el aroma dura 24 horas en la piel y que incluso huele después de tomar un baño. El aroma de Flowerbomb es sensual y sofisticado, dos de las características que definen a Taylor Swift.

¿Cuánto cuesta Flowerbomb de Viktor&Rolf?

Flowerbomb no es un perfume barato; dependiendo de dónde lo compres, el precio de la botella de 100 ml. puede ir de los $3800 pesos mexicanos a los $4290, aproximadamente.