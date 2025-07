El imponente look de Scarlett Johanson en Jurassic World Rebirth

Johansson vuelve a la gran pantalla pero ahora liderando en la selva, entre rugidos y dinosaurios que creían extintos. No es la primera vez que la vemos en papeles de mujeres fuertes y valientes, pero definitivamente este es otro vistazo de lo versátil que es.

Un ícono que evoluciona

Desde su trabajo en la franquicia de Marvel, Johansson no solo ha demostrado su habilidad en la actuación, también su manera única de portar cualquier vestuario incluso si solo son unos pantalones cargo y una tank top. Su nueva imagen en esta película es menos femme fatale, más bien refleja fuerza silenciosa sin dejar de lado el magnetismo con el que atrapa a la audiencia.

¿Funcionalidad chic?

Getty Images

Las prendas que utiliza Zora Bennett, el personaje que interpreta Scarlett, son elementos básicos pero primordiales para enfrentarse a una aventura como esa. Ella usa pantalones cargo amplios, playeras sin mangas y pañoletas para el cuello. Por su trabajo y las características de Zora, un look natural sin casi nada de maquillaje es ideal porque su propósito no es verse bonita sino sobrevivir ante todo el caos.

Además este cargo core ha sido tendencia en las pasarelas del último año, recuperando la practicidad combinándolo con lo atractivo de la realidad. Las telas resistentes, cortes fluidos o simplemente más espacio en los bolsillos, hacen que este tipo de ropa predomine al ser más funcional sin perder el estilo.

El carácter hablando desde el outfit

Hay un sinnúmero de elementos que impactan en Jurassic World Rebirth, más allá de ver a Scarlett luchando contra dinosaurios o manejando a toda velocidad para escapar de situaciones sumamente riesgosas, vemos cómo todo esto no sacrifica su autenticidad.

No importa que no se vea impecable en la cámara, aunque no sea el propósito principal, este tipo de personajes nos ayudan a aceptar que el poder femenino también puede verse imperfecto. No hay contradicción entre verse atractiva y fuerte, en este caso, no es necesario el maquillaje perfecto y un vestido entallado para salvar el mundo.

Universal Pictures

Looks que queremos ver más seguido

Scarlett Johansson es una de las actrices que se han esmerado por demostrar que la belleza no es el único atributo de su carrera. A lo largo de los años ha estado en producciones como una superheroína letal pero también como una mujer emocional y compleja en otras. Ahora en Jurassic World también nos recuerda que la acción no está peleada con el estilo. En una época donde todo tiene que ser estético y visualmente atractivo, Johansson reafirma que las mujeres pueden interpretar este tipo de personajes sin perder su esencia o caer en estereotipos.