Así respondió Katy Perry a los rumores de separación con Orlando Bloom

Después de casi una década de romance, un compromiso y una hija en común, los rumores sobre la separación de Katy Perry y Orlando Bloom se han intensificado. Aunque ninguno ha hecho declaraciones oficiales, todo apunta a que la pareja podría estar atravesando una nueva etapa y no precisamente juntos.

En los últimos días, Orlando fue visto en Italia para la lujosa boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, acompañado por varias celebridades, incluyendo miembros del clan Kardashian-Jenner. Mientras que Katy está de gira mundial con The Lifetimes Tour, lo que ha alimentado aún más la especulación sobre un distanciamiento.

¿Katy Perry y Orlando Bloom terminaron su relación?

Lo que más ha llamado la atención es el silencio de ambos. Ninguno ha confirmado ni negado la separación, lo que ha llevado a que varios medios internacionales ya dan por hecho la ruptura, incluso después de que Orlando visitara a Katy el 23 de junio en Australia, lugar donde la cantante esta presentando actualmente su show.

Ahora lo que llamo la atención de los fans, fue el video que compartió la interprete de The One That Got Away, en el que la vemos despreocupada disfrutando de la playa.

En redes muchos usuarios interpretaron este video como una respuesta sutil y elegante al drama. En lugar de entrar en polémicas o publicar comunicados, la cantante prefirió mostrarse auténtica y tranquila, lo que fue muy bien recibido.