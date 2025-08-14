Diseños de uñas en naranja inspirados en el nuevo álbum de Taylor Swift

El anuncio del lanzamiento de The Life of a Showgirl no solo nos trae la tan esperada nueva era de la icónica Tay Tay, también nos da la oportunidad perfecta para armar nuestros looks más glamourosos llenos de energía, brillo y actitud. Y una parte fundamental de cualquier outfit mega cute, es el manicure. Es por eso que aquí te dejamos los diseños de uñas bonitos en color naranja perfectos para esta temporada.

6 diseños de uñas bonitos en color naranja

Ombré naranja:

Pinterest

El ombré naranja mezcla diferentes tonos de naranja y los complementa con colores como el café para darnos ese efecto degradado y ligeramente dramático, justo lo que necesitamos si vamos a encarnar la vibra de showgirl.

Manicure francés:

Pinterest

Si eres fan de los clásicos, esta opción es ideal para ti. La base nude con puntas en naranja pastel o neón da un toque moderno sin perder la esencia chic del estilo francés.

Aura naranja:

Pinterest

Las aura nails no solo están en tendencia, también son uno de los diseños más versátiles y adaptables a distintas ocasiones. Es perfecto para quienes aman un diseño minimalista pero con actitud. Puedes jugar con combinaciones como diferentes tonos de naranja o ámbar para un efecto más cálido, o incluso añadir pequeños detalles en dorado para darle un toque moderno al diseño.

Glazed donut en naranja:

Pinterest

El famoso acabado glazed donut que popularizó Hailey Bieber también se ve espectacular en color naranja. Como resultado tenemos un manicure brillante, con un efecto glaseado que da ese toque de luz y sofisticación que tanto amamos.

Glitter naranja:

Pinterest

Si quieres que tus uñas sean las protagonistas y empaten por completo con la vibra de esta era, el glitter naranja es LA opción predilecta. Desde un acabado total hasta pequeños toques en una o dos uñas, este diseño captura por completo la esencia showgirl.

Cromado naranja:

Pinterest

El diseño cromado es otro que ha ganado popularidad este año y en naranja tiene un efecto espejo que hace que tus uñas se vean modernas, atrevidas y llenas de personalidad. Se ve espectacular en uñas almendradas, pero también en estilo de uñas de princesa por si prefieres un look más sutil pero igual de lindo.

Al final del día, el naranja no solo es el color predilecto del otoño, también es una opción que refleja seguridad, energía y creatividad. Ya sea que te inspires en Taylor Swift o simplemente quieras darle un twist arriesgado a tu estilo, estos diseños te ayudarán a brillar como una verdadera showgirl.