Cortes de pelo rizado que rejuvenecen y estilizan al instante

Aunque a veces no lo parezca (por los distintos cuidados que se le tiene que dar), el pelo rizado es un regalo, ya que aporta textura, movimiento y mucha personalidad. Sin embargo, encontrar el corte que lo favorezca no siempre es fácil. Es por eso que aquí te dejamos algunas de las opciones que mejor funcionan con distintos tipos de rizos y ayudan a estilizar el rostro.

3 cortes para pelo rizado que estilizan y rejuvenecen

Corte shag:

Pinterest

El corte shag en pelo rizado es la opción perfecta para quienes buscan un look que empate con su personalidad. Se caracteriza por sus capas desfiladas y un aire relajado que resalta los rizos de manera natural.

Corte en capas:

El corte en capas es una de las mejores opciones para el pelo rizado porque ayuda a distribuir el volumen de forma equilibrada. Al quitar peso en ciertas zonas, los rizos caen con más movimiento y el cabello se ve mucho más ligero.

Curly bob:

Pinterest

El corte bob no solo se ve espectacular en cualquier tipo de pelo; en el caso de rizos, ayuda a rejuvenecer y resaltar los rasgos naturales de tu rostro. Lo mejor es que se puede adaptar al largo con el que te sientas cómoda, ya sea a la mandíbula o un poco más abajo de los hombros; cualquier versión te hará ver increíble.

Lo mejor del cabello rizado es que te abre un abanico de posibilidades; es por eso que encontrar los cortes correctos puede hacer la diferencia entre un look sin forma y uno que rejuvenece y estiliza al instante.